Stato di emergenza, Governo verso la proroga fino al 15 ottobre

Dal centrodestra arriva però un no compatto alla proroga dello stato di emergenza. Nella risoluzione unitaria, presentata al Senato, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia impegnano il Governo infatti «a non procedere alla proroga dello stato di emergenza e a rendere immediatamente noti alle Camere i contenuti del piano nazionale di sorveglianza epidemiologica che è stato messo a punto per prevenire e contrastare eventuali nuove emergenze, legate o meno al Covid-19».

Nella sua risoluzione, depositata in Senato dopo le comunicazioni del premier Conte sulla proroga dello stato d'emergenza per il Coronavirus, la maggioranza impegna il governo «a definire come termine ultimo per lo stato di emergenza nazionale il 15 ottobre 2020» e a «definire, altresì, con norma primaria le eventuali misure di limitazione di libertà fondamentali». Il riferimento a norme primarie indica dunque la necessità di intervenire con decreti legge, non dpcm, per eventuali nuove limitazioni anti-contagio.