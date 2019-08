Conte e la crisi italiana alla prova del G7 di Gerardo Pelosi

DAL NOSTRO INVIATO

BIARRITZ- Per Giuseppe Conte quello che comincia stasera a Biarritz sarà il secondo G7 ma forse il più difficile. Si troverà infatti nella condizione di dovere spiegare agli altri sei capi di Stato e di Governo e soprattutto a quelli europei cosa sta accadendo nella politica italiana e quali potranno essere gli esiti possibili dell'attuale crisi.

«In arrivo a Biarritz, in Francia, dove parteciperò al G7 con i principali leader mondiali. Sono fasi delicate per il presente e il futuro della nostra Nazione che, però, non possono farci distogliere lo sguardo dalle grandi sfide globali che inevitabilmente si riflettono anche sul nostro Paese» ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al suo arrivo in Francia. Grandi sfide globali «investono l'economia, il commercio, la sicurezza, la politica estera, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla tutela dell'ambiente. Siamo fortemente preoccupati da quanto sta accadendo in Amazzonia, il polmone verde del mondo, devastata dai roghi» scrive ancora Conte su Facebook -. Si tratta di temi che in questi 14 mesi sono stati sempre al centro dei miei interventi e di cui discuteremo nelle prossime ore». Conte, arrivato nel pomeriggio a Biarritz, parteciperà a una riunione di coordinamento dei Paesi Ue partecipanti al G7.

Poi alle 19.30 Conte sarà insieme agli altri leader al benvenuto da parte del Presidente Macron per partecipare poi alle 20.30 alla cena di lavoro dei Leader del G7 sul tema «Foreign policy and security affairs».

Domani mattina la sessione di lavoro iniziale sarà dedicata a «Global economy and follow-up on Foreign policy and security affairs» mentre alle 13.00 il pranzo di lavoro dei Leader con i vertici delle istituzioni finanziarie internazionali (Fondo monetario, Banca mondiale, Ocse, Sto e Ilo) sarà dedicato al tema delle diseguaglianze.

