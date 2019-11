Conte e la gita fuori porta con i leader della maggioranza. Bertinotti: «Politici in ritiro come i calciatori» Romano Prodi, per la seconda volta a Palazzo Chigi, a un mese dall’insediamento organizzò una due giorni con i leader politici dell’allora maggioranza e i ministri a San Martino in Campo, vicino Perugia. Partecipò anche il presidente della Camera di allora, Fausto Bertinotti, leader di fatto di Rifondazione comunista di Andrea Carli

No, non è possibile fare un parallelo. Altri tempi, un’altra politica. L’unica cosa in comune è la logica dell’iniziativa: stimolare lo spirito di squadra, portando in ritiro i politici al posto dei calciatori. Il progetto del presidente del Consiglio Conte di organizzare una “gita fuori porta” con i leader politici della maggioranza, da Di Maio a Zingaretti a Renzi, e i ministri per superare le divergenze e mettere a punto un programma più dettagliato a prova di scivoloni - ne dà notizia il Corriere della Sera - ha un precedente.

Correva l’anno 2006, al governo c’era Romano Prodi, per la seconda volta a Palazzo Chigi. A un mese dall’insediamento, il professore organizza una due giorni con leader politici dell’allora maggioranza e ministri a San Martino in Campo, vicino Perugia. È il modello dei calciatori della Nazionale a Coverciano applicato alla politica, spiega in quei giorni il presidente del Consiglio.

Tra gli invitati, anche l’allora presidente della Camera e, soprattutto, leader di fatto di Rifondazione comunista (non era più non il segretario), Fausto Bertinotti. «Le rispondo molto per cortesia perché ho una memoria molto flebile, labile, potenziata in questo caso dallo scarso interesse per ciò che è accaduto in quei giorni». Il racconto dell’ex sindacalista attacca così: con poche parole, garbate ma incisive come è suo stile.

L’ex numero uno di Rifondazione comunista, nega che da quell’esperienza si possano trarre delle indicazioni per i tempi recenti, per Conte che si accingerebbe a seguire le orme di Prodi. E ciò per il semplice fatto che lui, Fausto Bertinotti, oggi settantanovenne, questa esperienza di governo con M5S e Pd azionisti di maggioranza no, non l’avrebbe proprio fatta. «Non ci sono elementi in comune tra ieri e oggi. Nessuno. Quello di cui parliamo, il mondo del 2006 finito è alle nostre spalle. Non voglio suggerire una gerarchia di valori. Dico semplicemente che lì eravamo ancora nel Novecento. Qualsiasi paragone tra oggi e ieri non sta in piedi. Quelli là erano divisi o uniti da ragioni ideologiche. Sulla discussione tra centrosinistra e Rifondazione comunista, dentro o fuori ci si poteva stare delle settimane. Oggi le parole volano. Ieri le parole erano pietre».

Presidente, che cosa ricorda di quelle ore in Umbria, trascorse gomito a gomito in un luogo informale con i leader delle altre forze poltiche della maggioranza di allora?

«Mi ricordo una villa in campagna, come i ricordi degli anziani, con un giardino davanti e delle sale al pianterreno. La più grande aveva un grande tavolo a ferro di cavallo, attorno al quale erano seduti i convitati più o meno di pietra... (Bertinotti sorride, ndr). Credo di ricordarmi di aver trascorso lì solo una notte».