Conte e il linguaggio mite contro la deriva dell’uomo solo al comando

L’Italia ha bisogno di tornare a toni più istituzionali: quanta differenza, ad esempio, tra le parole, sempre pesate e sempre consone alla circostanza e al luogo, che Sergio Mattarella ha via via usato dal podio dello studio alla Vetrata durante le consultazioni, e quelle scelte da altri senza soluzione di continuità tra piazza, comizio e leggìo al Quirinale.

Non è un caso se diciamo che le parole sono pietre e non è neppure un caso se in inglese il vocabolo parola (word) diverge per una sola “s” dal vocabolo spada (sword). La lingua, se troppo semplificata, può rimandare a quell’antico mondo primitivo di lotte e di crudeltà. Se chi vorrebbe semplificare la discussione finisce per banalizzarla non aiuta a dare al popolo gli argomenti: chi banalizza perde l’essenza degli argomenti, chi semplifica invece cerca di limitare il superfluo. Ma è sempre e solo una questione di parole. Di linguaggio. E per dirla con Freud: siamo schiavi di ciò che diciamo e padroni solo di ciò che taciamo. E in questi anni urlati e sguaiati è rimasto davvero poco di cui essere padroni.