Conte: «La scuola non chiude. No a lockdown generalizzati» Il premier al Senato: limitare gli spostamenti non necessari. «Economia italiana resiliente, nel terzo timestre attesi dati decisamente positivi»

No a chiusure generalizzate, scuole aperte e misure di sostegno per bar e ristoranti colpiti dalle misure del Governo per il contenimento della seconda ondata di coronavirus. Sono le posizione espresse dal premier Giuseppe Conte nella sua informativa al Senato sull’ultimo Dpcm varato domenica 17 ottobre.

No a un nuovo lockdown

Le scelte compiute nei mesi scorsi, ha detto il premier, «ci consentono al momento, di evitare chiusure generalizzate e diffuse su tutto il territorio nazionale, di pervenire all’arresto dell’attività produttiva e lavorativa, alla chiusura delle scuole e degli uffici pubblici». Per Conte «la strategia per contrastare la seconda ondata non può essere la stessa della primavera: l'Italia oggi è in una situazione diversa di marzo. Allora non avevamo strumenti diagnostici, oggi siamo più pronti grazie al lavoro e al sacrificio di tutti. Ringrazio in particolare le donne e gli uomini della protezione civile e il commissario Arcuri».

Scuole aperte

«Le attività scolastiche continueranno in presenza - ha assicurato Conte -: lo dobbiamo all’impegno dei dirigenti scolastici, dei docenti, delle famiglie e soprattutto ai nostri ragazzi che non vanno lasciati privi di una esperienza così importante come la scuola». «Per le scuole secondarie - ha ricordato - sono previste misure di flessibilità di orari».

Consapevole dei sacrifici

«Siamo consapevoli che ai cittadini chiediamo sacrifici. Ancora una volta siamo costretti a compiere una sofferta operazione» ha aggiunto il premier. «I principi che muovono oggi il governo sono sempre gli stessi, quelli che ci hanno permesso di superare la situazione nel passato: massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità».

Sostegno mirato a bar e ristoranti

«Siamo consapevoli che ad alcune categorie, soprattutto bar e ristoranti i cui rappresentanti ho voluto incontrare all'indomani del dpcm del 13 ottobre, chiediamo ulteriori sacrifici: a loro assicuro l'impegno a misure di sostegno mirate. A tal fine con la prossima legge di bilancio 2021 il governo intende porre in essere una strategia che non trascuri misure immediate».