Conte: energia e passione per un Paese migliore. Salvini: governo nato tra Parigi-Berlino «Il governo nasce nel Parlamento come il governo precedente, abbiamo fermato Salvini e il solo annuncio di questa fase sta facendo tornare l'Italia protagonista in Europa», commenta il segretario democratico Nicola Zingaretti

«Forti di un programma che guarda al futuro dedicheremo le nostre migliori energie, le nostre competenze la nostra passione a rendere l'Italia migliore nell' interesse di tutti i cittadini». È il premier Giuseppe Conte a dire così dopo aver annunciato al Quirinale la lista dei ministri. Ventuno in totale, dieci al Movimento, 9 al Partito democratico, 1 a Liberi e Uguali. Sette le donne, un terzo sul totale. «Dopo la votazione degli iscritti su Rousseau abbiamo chiuso oggi l'assetto della nuova squadra di governo. Sarà e dovrà essere un governo coraggioso e ambizioso, in grado di portare avanti importanti provvedimenti per la crescita e lo sviluppo dell'Italia» scrive a commento su Facebook il nuovo ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «C'è tanta voglia di fare e ripartiremo da dove ci siamo lasciati, con il taglio di 345 parlamentari e un risparmio di circa mezzo miliardo di euro da indirizzare a scuole, infrastrutture, ospedali», aggiunge il leader pentastellato.

Zingaretti: è di svolta anche generazionale

«Bene questa svolta, ora è tempo di cambiare l'Italia. Il governo nasce nel Parlamento come il governo precedente, abbiamo fermato Salvini e il solo annuncio di questa fase sta facendo tornare l'Italia protagonista in Europa». Per il segretario dem Nicola Zingaretti «il calo incredibile dello spread che si è già determinato significa soldi in più nelle tasche degli italiani. Noi siamo stati uniti e responsabili. Ora c'è un programma unico, di tutti, chiaro, e una squadra nuova. Il governo è di forte cambiamento anche generazionale».

L'esecutivo, sostiene il segretario, «deve partire e lavorare per il bene del paese, produrre fatti e risultati sui temi che abbiamo indicato dal taglio delle tasse, allo sviluppo fondato sulla green economy, gli investimenti e le infrastrutture, un piano per la casa, la ripresa degli investimenti nelle periferie, il lavoro, la scuola, l'università». Un governo «per essere vicino all'Italia che soffre e all'Italia che cresce. Dobbiamo rilanciare l'economia italiana in un periodo che rischia di essere difficile per lo sviluppo e la crescita in Europa. E dobbiamo farlo insieme, una nuova maggioranza non litigiosa ma plurale, unita per il bene dell'Italia».

Salvini: tempo galantuomo, alla fine vinceremo

«Un governo nato tra Parigi e Berlino e dalla paura di mollare la poltrona, senza dignità e senza ideali, con persone sbagliate al posto sbagliato». Questo il commento del leader della Lega Matteo Salvini. «Lavoriamo come e più di prima, non potranno scappare dal giudizio degli italiani troppo a lungo: siamo pronti, il tempo è galantuomo, alla fine vinceremo noi», dichiara il capo del Carroccio. Per Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, «dopo le politiche scellerate di Di Maio, i ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro restano comunque al Movimento 5 Stelle. Cambiano i nomi, ma non la politica della decrescita felice. Ma il Pd esattamente di quale "discontinuità" parlava?».