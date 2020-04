Conte: nella fase 2 mascherine per tutti e riaperture omogenee in tutta Italia Il presidente del Consiglio spiega in Parlamento i 5 assi per la fase 2: distanziamento sociale e mascherine; potenziamento di servizi di prevenzione e rsa; Covid Hospital in tutte le Regioni; tamponi e test sierologici; teleassistenza e mappatura dei contagi con la App Immuni di Barbara Fiammeri

Conte accelera piano fase 2, Regioni chiedono autonomia

Si stringe sull'organizzazione della Fase 2 dell'emergenza coronavirus. È in corso una videoconferenza, presieduta dal presidente del Consiglio, cui partecipano diversi ministri, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli e il commissario all'emergenza Domenico Arcuri, oltre al numero uno della task force di esperti, Vittorio Colao, che sta illustrando le indicazioni sviluppate dalla commissione in vista della ripresa.

Il premier in Parlamento: i 5 assi del piano

«Stiamo elaborando un programma di progressive riaperture che sia omogeneo su base nazionale e che ci consenta di riaprire buona parte delle attività produttive e anche commerciali tenendo sotto controllo la curva del contagio», ha detto Giuseppe Conte in Parlamento martedì elencando i 5 assi del piano sanitario che verranno resi noti nel dettaglio nei prossimi giorni e che sono: distanziamento sociale e mascherine; potenziamento di servizi di prevenzione e rsa; Covid Hospital in tutte le Regioni; tamponi e test sierologici; teleassistenza e mappatura dei contagi con la App Immuni.

Contributo “determinante” all’elaborazione di questo programma dovrebbe fornirlo anche la relazione di Vittorio Colao. L’ex ad di Vodafone ha hà tenuto una lunga riunione con gli altri esperti del gruppo di lavoro e oggi è intenzionato a inviare a Palazzo Chigi la relazione contenente le prime indicazioni che saranno messe sul tavolo della Cabina di regia con le Regioni e gli enti locali. Anche questa dovrebbe tenersi oggi ma non è improbabile uno slittamento a venerdì (domani c’è il Consiglio europeo e quindi è escluso).

Proprio dalle indicazioni di Colao arriverebbe anche la conferma che la ripartenza avverrà in modo differenziato e graduale. Ma - come ha detto il premier - allo stesso tempo “omogeneo”, ovvero seguendo delle linee guida valide per tutti, o meglio per tutte le Regioni. «Dobbiamo procedere a un allentamento del regime attuale delle restrizioni e fare il possibile per preservare l’integrità del nostro tessuto produttivo. Il motore del Paese deve avviarsi ma sulla base di un programma ben strutturato», ha confermato ieri Conte in Senato.

Le attuali restrizioni resteranno in vigore fino al 3 maggio. Questo non esclude, però, che alcuni settori possano ricominciare a produrre già dalla prossima settimana. Tra gli strumenti che verranno utilizzati per concedere il via libera ci sarà certamente il documento messo a punto dall'Inail e approvato dal Comitato tecnico scientifico che elenca gli indici di rischio per tutti i codici Ateco. Di fatto si tratta di una sorta di guida che assegna un punteggio tenendo conto di tre criteri: esposizione al virus, prossimità dei lavoratori, aggregazione. A superare l'esame, ad avere cioè un indice di rischio medio-basso sono alcuni comparti importanti come l’automotive, la moda e quindi tessile e abbigliamento, ma anche metallurgia e siderurgia, le costruzioni. L’indice di rischio però è solo una delle condizioni.