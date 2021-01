Conte nel fortino, tra ultimatum e trattative in extremis

(Ansa)

Oggi si capirà se il governo Conte 2 è morto, se può sopravvivere indenne anche all'uscita di Italia Viva o se invece può nascere un Conte ter con un programma aggiornato e una nuova squadra

Giorno della verità o giorno della marmotta? Da qui alle 17.30, quando Matteo Renzi terrà l'annunciata conferenza stampa con le ministre Bellanova e Bonetti, si capirà se il governo Conte 2 è morto, se può sopravvivere indenne anche all'uscita di Italia Viva o se invece può nascere un Conte ter con la stessa maggioranza, ma un programma aggiornato e una nuova squadra.

Le carte sono ancora coperte

Al Consiglio dei ministri di ieri sera l'astensione delle ministre renziane sul Recovery Plan, motivata con il rifiuto di accedere alla linea di credito pandemica del Mes, è suonata come il preambolo di una decisione già presa. Ma nessuno, né Conte né Renzi, ha finora giocato a carte scoperte. Il premier ha continuato a negare di essere a caccia di responsabili al Senato per creare un proprio gruppo parlamentare, ma che i pontieri siano al lavoro è un fatto incontestabile.

Lo spiraglio dietro l'ultimatum a Renzi

L'ultimatum lanciato a Renzi martedì mattina - «Se si assumerà la responsabilità di una crisi di Governo in piena pandemia, per il presidente Conte sarà impossibile rifare un nuovo Esecutivo con il sostegno di Italia Viva» - ha avuto l'effetto di irritare molto anche il Pd di Nicola Zingaretti ed è suonato come una prova di forza, la conferma della convinzione del premier di avere i numeri per andare avanti comunque, con o senza Iv. Ma dietro quelle parole uno spiraglio c’è, a cui si aggrappano soprattutto i dem che da stamane - dal segretario Nicola Zingaretti al ministro degli Affari europei Vincenzo Amendola - non hanno fatto che richiamare al «dialogo» in nome «del buon senso, del bene comune e della buona politica».

La resistenza sulle dimissioni

L’arrocco del premier è reale o è un bluff, l'ennesimo di questa strana crisi nel mezzo di una pandemia e di un dramma economico senza precedenti? Il punto sul quale il premier prova e proverà a resistere fino alla fine sono le dimissioni: non vuole rassegnarle, non si fida. Per questo l'ipotesi di un Conte ter è appesa a un filo sottile: la possibilità di trovare la quadra su una nuova lista di ministri nelle prossime ore per consentire al premier di salire al Colle con un'intesa solida già in tasca.

La trattativa sul rimpasto

A Palazzo Chigi si conta di poter guadagnare almeno altre 48 ore dal capo dello Stato Sergio Mattarella, da qui al nuovo Cdm di giovedì che deve approvare la richiesta di nuovo scostamento di bilancio, indispensabile per il varo del quinto decreto Ristori da circa 24 miliardi. Un tempo prezioso per provare a tirare fuori dal cilindro un incastro che soddisfi entrambi i contendenti: due nuovi ministeri per Renzi (si parla dell'Interno per Ettore Rosato e dei Trasporti o del Lavoro per Maria Elena Boschi), un patto di legislatura in pochi punti che possa consentire al leader di Italia Viva di rivendicare vittorie anche sui temi (magari la promessa della riforma del Titolo V e del bicameralismo perfetto). Con compensazioni adeguate per il Pd, che punta per il grande mediatore Goffredo Bettini alla poltrona di sottosegretario alla presidenza del Consiglio al posto del pentastellato Riccardi Fraccaro. La delega ai Servizi segreti, invece, potrebbe essere ceduta dal premier al fidato senatore M5S Mario Turco, che è già a Palazzo Chigi con delega al Dipartimento della programmazione economica e degli investimenti pubblici.