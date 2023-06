Conte: con il Pd oggi alleanza organica fuori luogo. Nessuna svolta su Ucraina

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Io sono contrario alle alleanze organiche. Che vuol dire? Che siamo un unico gruppo indistinto? No. Io posso condividere con il Pd degli obiettivi e battaglie. E spero che il dialogo cresca e si rafforzi sempre più, che aumentino i terreni comuni» di azione ma «parlare di alleanza strutturale, organica oggi è fuori luogo.Il campo largo è una formula che non esiste». Così Giuseppe Conte al Forum in Masseria intervistato da Bruno Vespa.

Differenze su guerra e ambiente

«Prendo atto che sulla guerra non ci siamo, non vedo svolte» da parte del Pd. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando dei rapporti con il Pd di Elly Schlein, intervistato da Bruno Vespa al ’Forum in masseria’ in corso a Manduria. E ha aggiunto: «Sulla guerra vedo che ci sono ancora dissonanze come anche sulla transizione ecologica. Fino adesso il Pd continua sulla linea bellicista, ovviamente quando si tratta di votare concretamente i vari provvedimenti». Poi Conte ha sottolineato: «Non lascerei a Zelensky il compito di decidere come e quando sedersi a tavolo e a quali condizioni. Noi stiamo abbracciando una strategia militare, definita a Washington. Loro sono nostri alleati ma con gli alleati si parla, perché altrimenti se facciamo gli scendiletto sono, come dire, il nostro riferimento padronale»

Sui migranti nessuna svolta

«Meloni deve comprendere che un presidente del Consiglio non è più all’opposizione, dove si lanciano slogan che rimangono indimostrati. Non puoi dire che c’è stata una svolta sui migranti, perché l’accordo Ue viene incontro ai Paesi come Germania, Olanda e Svezia che temono i movimenti secondari. La realtà vera è che il blocco navale promesso in campagna elettorale non si può fare e cha abbiamo la quadruplicazione dei flussi rispetto all’anno scorso. È un governo che deve ammettere che le sue ricette e gli slogan non funzionano». Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, al ’Forum in Masseria’ di Manduria.



Sul Pnrr governo in ritardo

«I ritardi sul Pnrr sono oggettivi. Il controllo della Corte dei conti non ritardava era solo un ausilio, io da premier sarei stato ben felice di averlo. La terza rata non è ancora arrivata». Così Giuseppe Conte. «Io ho lanciato un appello: sediamoci attorno a un tavolo. Questo non è il piano di Conte nè il piano di Meloni ma il piano di rilancio di questo Paese» e invece ci stiamo lanciando «verso una prospettiva disastrosa. I ritardi sono oggettivi e non si comprende l’arroganza del governo che non vuole neppure accettare un confronto e neanche si è degnato di darci una risposta».