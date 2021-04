Conte, l’Inter e i segreti di un (quasi) miracolo

4' di lettura

L'Inter non è solo Antonio Conte, la coppia Lautaro-Lukaku, lo sviluppo di un gioco e di un successo. Il (quasi) scudetto nerazzurro, in arrivo già nel weekend con l'eventuale vittoria a Crotone e il non bottino pieno dell'Atalanta con il Sassuolo, è una situazione complessiva. Una somma di elementi che oggi nessun altro club presenta o è in grado di assemblare. Una piattaforma ideale da cui sono nate leve importanti, spirito comune, unità di intenti. E mutismo (non solo tattico) dei personalismi.

Squadra non bella ma sempre vincente

I trionfi hanno prima un'anima, poi una proiezione. La squadra nerazzurra è diventata marmorea, senza peraltro mai divenire né bella né travolgente. Per gli oltranzisti dell'estetica la sintesi perfetta del giusto che non convince. Ma è solo il pensiero marchiano di chi alla verticalità preferisce le ragioni della superficie. L'Inter vince, e vince facile. Anche e soprattutto dove gli altri perdono. Nella concezione del gruppo e di chi lo compone.

Loading...

Vince nella dimensione della resilienza, nella filosofia dell'uno-per-tutti e non del tutti-per-uno, che nel calcio dello star system non è atto dovuto, facilmente praticabile. La Juve dei 9 scudetti di fila ha cominciato a sconfessare sé stessa (e gradualmente a perdere) quando si è sconsacrata la meccanica d'insieme. Ronaldo non più pregiato solista, ma deus ex machina di una orchestra avviluppata in un spartito non più basico, dunque sofferente. Uno status azzardato, forse obbligato, che ha prodotto l'innalzamento dei cattivi umori, delle gelosie. In un ambiente con gerarchie istituzionalizzate, imposte dall'alto, non più necessariamente costruite sul lavoro e sul merito.

I tormenti delle rivali

Dybala soffre il portoghese, al Milan non possono fare a meno di Ibrahimovic super pagato e quarantenne. All'Inter invece il mood è differente. Nessuno soffre nessuno. In un ambiente sereno, dal profilo basso. Dove tutti, staff tecnico, ufficio comunicazione e giocatori, hanno smesso la divisa dell'ansia. Che ricorre a principi di grandezza attraverso leggi di immediatezza e di mero tornaconto. Sul (difficile) traguardo della semplicità, l'Inter ha invece fondato basi di consapevolezza, di entusiasmo: sempre e solo condiviso.

La società di oggi assomiglia non poco, almeno nelle linee guida, al primo Milan di Berlusconi. Quello delle coppe e degli scudetti a valanga. Dove tutti erano un tassello di un mosaico energizzante, collettivo. A partire dal custode di Milanello. Nel club di Suning e con Antonio Conte nelle vesti di padre putativo dei suoi ragazzi, ognuno nel club ha fatto in modo che contassero prima le persone, poi i ruoli. E questo vale per tutti, anche per i campioni più blasonati. Come Lukaku, Eriksen e Lautaro. Quelli che fanno la differenza. Che senza gli altri - concetto-base contiano - sarebbero un vezzo fine a se stesso. Un valore aggiunto, non una funzione.