Conte: Meloni aumenti il reddito di libertà a 1.200 euro

Contro la violenza sulle donne il M5s è in campo «fin dalla prima ora, con il codice rosso nel Conte uno, e il percorso continua con le nostre proposte. É chiaro che abbiamo da subito individuato la necessità di intervenire in funzione preventiva per contrastare modelli culturali imperanti. Io sono a Perugia e parteciperò» alla manifestazione che c’è in città contro la violenza sulle donne «altri attivisti e parlamentari saranno nelle altre piazze. É un percorso che abbiamo avviato e che continueremo». Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, arrivando al congresso di Sinistra italiana in corso a Perugia.

«L’obiettivo comune è che tutti i giorni sia il 25 novembre. Dobbiamo incrementare e rafforzare il percorso soprattutto sul piano della prevenzione, il dibattito sta affrontando questo tema di modelli culturali, di maturità affettiva», ha detto il presidente del M5s. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, migliaia di persone scenderanno in piazza in tutta Italia per dire basta alla violenza di genere. In tutte il ricordo della giovane studentssa di Ingegneria Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta.

Conte a Meloni, aumenti reddito di libertà a 1.200 euro

«Dobbiamo concentrare le forze e intervenire dove spesso le violenze vengono subite per ragioni di soggezione economica. Per questo dobbiamo incrementare il reddito di libertà, c’è un nostro emendamento che vuole portarlo a 1.200 euro», ha detto Conte. «Faccio da qui un appello a Meloni: hai sabotato opzione donna, aumentato l’Iva sugli assorbenti, almeno su questo dai una risposta alle donne che soffrono la violenza», ha aggiunto Conte.



Piazza unica delle opposizioni

Piazza unica delle opposizioni? «Noi sui temi ci siamo, quando il confronto è sui temi, assolutamente disponibili, come già fatto sul salario minimo e c’è stata una buona convergenza sulla sanità». Così il presidente M5S Giuseppe Conte arrivando al Congresso di Sinistra Italiana, in risposta all’appello di Fratoianni a una piazza comune di tutte le opposizioni contro autonomia, premierato e a sostegno del salario minimo.

Riforme a a colpi maggioranza è deriva pericolosa per Paese

«Sulle riforme costituzionali sarà una battaglia contro questo progetto sconclusionato, invotabile. Speriamo che non ci sia un arroccamento da parte del governo e della maggioranza, perchè una riforma costituzionale a colpi di maggioranza sarebbe una deriva pericolosa per il Paese», ha detto il presidente M5S Giuseppe Conte, arrivando al Congresso di Sinistra Italiana, in corso a Perugia, in risposta all’appello del segretario Fratoianni a una piazza comune delle opposizioni.