Conte muove le sue pedine nel risiko della squadra di governo

Gli altri Dem in lizza

Tra i Dem in pole ci sono Dario Franceschini, Andrea Orlando (che potrebbe tornare alla Giustizia), Lorenzo Guerini, e le renziane Teresa Bellanova e Simona Malpezzi. Anche perché, per il futuro governo, c'è

anche il nodo quote rosa, fortemente sottolineato anche questa mattina da Nicola Zingaretti. Agli esteri, tra i nomi che circolano, c'è quello di Paolo Gentiloni, in corsa anche per il commissario Ue.

Gli obiettivi dei 5 stelle

Nel M5S Di Maio punta a confermare Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro e individuare comunque uomini fidati, come i capigruppo Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva. Vincenzo Spadafora potrebbe avere un ruolo di primo piano mentre si punterebbe anche alla conferma di Sergio Costa . E Di Maio? Se restasse vicepremier potrebbe tenersi il dicastero del Lavoro o virare alla Difesa. In caso contrario punterebbe a un dicastero pensante. Con un'incognita: optare per restare fuori dal governo. Ma è un'ipotesi neppure contemplata dal leader M5S: la trincea per restare vicepremier non mostra, finora, cedimenti.