Crisi, Conte oggi al Senato: cosa dirà su Salvini e conti-Ue Fino all’ultimo il premier si vuole lasciare le mani libere per fare le sue valutazioni e le sue mosse. La più papabile resta quella di salire subito al Colle per rassegnare le dimissioni. di Manuela Perrone

M5S attacca Salvini "Si dimetta se coerente"

L’«operazione verità» di Giuseppe Conte andrà in scena oggi alle 15 nell’Aula del Senato. Il premier ha limato le sue comunicazioni fino alla tarda serata di ieri, chiuso nel suo ufficio di Palazzo Chigi. Determinato a fare chiarezza, ovvero a rivendicare i risultati dell’esperienza gialloverde e le responsabilità.

Da un lato quelle sue personali, positive, a partire dall’aver messo in sicurezza i conti pubblici e condotto le trattative con Bruxelles per sventare la procedura di infrazione per debito eccessivo. Dall’altro lato quelle di Matteo Salvini, negative, per aver voluto aprire una crisi in piena estate e per aver isolato l’Italia in Europa. Una professione di fede europeista che potrebbe tornare utile a Conte nel caso si prospettasse per lui la nomina a commissario Ue.

Fino all’ultimo il premier si vuole lasciare le mani libere per fare le sue valutazioni e le sue mosse. La più papabile resta quella di salire subito al Colle per rassegnare le dimissioni, evitando di chiedere un voto di fiducia. Meno probabile, anche se vagliata, un’altra possibilità, che lascerebbe aperto ogni epilogo: mettere sul tavolo la richiesta di un ultimo test per la maggioranza, ossia il varo definitivo della legge costituzionale sul taglio di 345 parlamentari, calendarizzata giovedì alla Camera. Di certo, Conte sarà durissimo con Salvini.

