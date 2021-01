Conte, Renzi e i partiti di governo: tutti gli scenari a un passo dalla crisi

Le richieste di Italia Viva

Dopo l’acceso vertice di venerdì notte, al di là delle polemiche («Il governo è al capolinea») i renziani hanno rilevato anche passi avanti, ma prendono tempo e insistono su un ricorso almeno parziale al Mes sanitario, il fondo Salva stati inviso ai Cinque Stelle. Hanno chiesto di vedere una bozza integrale del Recovery, non solo le 13 pagine di sintesi delle novità ricevute finora. Gualtieri e Amendola ci stanno lavorando. Decisivo anche che Conte ceda la delega ai servizi segreti, che andrebbe comunque a un dem, non a Iv. Ma perché scatti l’accordo, il pacchetto dovrebbe essere completo, includendo quindi anche l’uscita dal governo di alcuni ministri M5S a partire dalla Catalfo (Lavoro) e dalla Azzolina (Istruzione). E la via maestra passerebbe secondo i renziani dalle dimissioni del premier, a fronte della garanzia di un “ter” per Conte. Su cui pende la spada di Damocle del ritiro dei ministri Iv. Sabato in notturna Renzi convoca in videoconferenza la cabina di regia di Italia viva e i gruppi parlamentari di Camera e Senato.

I timori di Conte

Il premier non si fida. Teme che se si dimettesse, la garanzia sul ter si rivelerebbe scritta sull’acqua. E in queste ore lavora pragmaticamente a disinnescare, una per una, tutte le mine seminate sul suo cammino dai renziani. Richieste sul Recovery, per quanto possibile. Nodo delega sui Servizi segreti. Cambio della guardia in alcuni ministeri chiave. Per poter stanare Renzi sulle sue “vere” intenzioni e dire che lui come premier ha fatto il possibile per trovare un accordo. L’estrema tentazione resta quella di andare alla conta in Parlamento per farsi votare la fiducia, puntando sui “responsabili” e sulla generale allergia alle urne. Ma la coesione del governo è anche uno dei temi chiave nel messaggio postato su Facebook nella stessa serata in cui Renzi riunisce lo stato maggiore del Partito.

Il Pd diviso

«No a governi tecnici o ad aperture a destra», ribadisce il segretario Zingaretti, assicurando di non temere il voto. Ma le elezioni spaventano tutti tranne Salvini e Meloni, e quindi i Dem seguono per ora Conte nel tentativo di evitare le dimissioni. Se la situazione dovesse precipitare, però, potrebbe prevalere rapidamente il fronte interno che già ora spinge per il Conte Ter. Quanto alla squadra di governo, il Pd condivide da tempo con Iv l’obiettivo di un ricambio al ministero del Lavoro e all’Istruzione.

Trincea Cinque Stelle

Il Movimento resta in trincea sul Mes, e fa quadrato sui suoi ministri messi nel mirino da Iv e, meno esplicitamente, dal Pd. Non a caso in un post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook il M5S assicurava «piena fiducia nei suoi ministri ed esponenti di governo che, nel corso di questo ultimo anno, hanno svolto appieno il loro ruolo, pur in condizioni che non hanno precedenti». E si sottolineava che «contrariamente a quanto affermato da alcuni media, nessuno è sacrificabile sull'altare di presunti interessi che nulla hanno a che fare con i bisogni dei cittadini italiani». Il capo politico del M5S Vito Crimi nella serata di sabato: «Il Paese non può permettersi una crisi di governo».

Il Quirinale

Già da settimane il presidente Sergio Mattarella ha fatto filtrare la prospettiva dell’arma atomica: se cade il governo ci sono le elezioni. Il presidente, certificano in queste ore i quirinalisti, vede con grande preoccupazione lo scenario di una crisi al buio in piena nuova emergenza Covid e alla vigilia delle scadenze europee sul Recovery Fund. Né vede di buon occhio la soluzione di una maggioranza raccogliticcia di corto respiro, con l’aiuto di “responsabili” arruolati in Parlamento. Scontato quindi, che eserciti la sua moral suasion sotto traccia per favorire la ricerca di una soluzione all’interno dell’attuale maggioranza.