Manovra oggi alla Camera. Verso un decreto ristori ter da oltre un miliardo

Covid, Conte: tenere duro e fare squadra. Presto nuovi incentivi

Il Presidente della Repubblica ha firmato il Ddl di Bilancio. Il provvedimento è quindi stato presentato alla Camera. Lo si apprende da fonti del Quirinale e parlamentari.

Fondo per anticipo Recovery fund da 120 miliardi in 3 anni

La manovra (qui le principali novità) ha un testo di 229 articoli, vale 38 miliardi ed è per buona parte in deficit, senza contare che il governo intende adottare un ulteriore scostamento di bilancio per finanziare nuove misure di sostegno all’economia. È la prima legge di bilancio che potrà beneficiare dei fondi europei del Recovery Fund che arriveranno a partire dal 2021.

La versione finale del disegno di legge bollinato dalla Ragioneria dello Stato include infatti un Fondo presso il Mef per anticipare i fondi del Recovery fund europeo. La dotazione è di 34,775 miliardi per il 2021, 41,3 miliardi per il 2022 e 44,573 miliardi per il 2023: in totale nel triennio 120,648 miliardi. Le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato; sul primo conto corrente, denominato “Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del Next Generation EU - Italia - Contributi a fondo perduto” sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante questo tipo di contributi, mentre sul secondo, denominato “Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del Next Generation EU - Italia - Contributi a titolo di prestito”, sono versate le risorse relativi ai rogetti finanziati mediante prestiti. Si tratta di gestioni fuori bilancio.

Conte apre a dialogo con Forza Italia sulla manovra

Conte “ha dato mandato ai capidelegazione di coinvolgere i capigruppo al fine di verificare la disponibilità a stabilire un percorso di dialogo e collaborazione con Forza Italia, in ragione della dichiarata disponibilità di questa forza politica, ad aprire a un dialogo costruttivo” sulla manovra e sullo scostamento. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi, interpellate al riguardo. “Il mandato - aggiungono - non è per esplorare un allargamento della maggioranza o per pervenire a un accordo politico che prefiguri una commistione di ruoli” o “una riorganizzazione del perimetro delle forze che sostengono il governo”.

Verso un decreto ristori ter da oltre un miliardo

Il Decreto Ristori “ter” dovrebbe arrivare sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri e valere oltre 1 miliardo. E' quanto si apprende da diverse fonti dell'esecutivo. In queste ore governo e maggioranza lavorano in vista del nuovo scostamento di bilancio per finanziare altre misure in deficit. Ma il decreto Ristori ter dovrebbe arrivare prima dello scostamento, forse già in un Cdm giovedì o venerdì, perché dovrebbe sfruttare risorse già stanziate quest'anno ma non impegnate su altre misure anti Covid. Il terzo decreto sui Ristori dovrebbe quindi valere tra 1 e 1,5 miliardi e poi confluire in Parlamento nei decreti Ristori 1 e bis che sono già in conversione. L'obiettivo è allargare la lista degli Ateco con le aziende che accedono ai ristori e dare risarcimenti alle aziende delle aree diventate “rosse” negli ultimi giorni.