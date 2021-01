Conte alla prova del Senato: «Difficile governare con chi mina equilibri». È caccia ai volenterosi I numeri sulla carta restano inchiodati tra i 151 e i 155 sì. Lontani dalla maggioranza assoluta a quota 161

Crisi di governo: in diretta Conte al Senato

«Con questa crisi, come ho detto ieri alla Camera, la classe politica tutta rischia di perdere il contatto con la realtà. C'era davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase?». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo al Senato e commentando la decisione di Italia Viva di uscire dalla maggioranza. In questi giorni ci sono state «continue pretese, continui rilanci - ha aggiunto il premier - concentrati peraltro non casualmente sui temi palesemente divisivi rispetto alle varie sensibilità delle forze di maggioranza. Di qui le accuse, a un tempo di immobilismo e di correre troppo, di accentrare i poteri e di non aver la capacità di decidere. Vi assicuro che è complicato governare con chi mina continuamente un equilibrio politico pazientemente raggiunto dalle forze di maggioranza».

Ma adesso, ha spiegato il presidente del Consiglio, che non ha mai citato esplicitamente Matteo Renzi e ha evitato le polemiche, «bisogna voltar pagina», perché «questo Paese merita un governo coeso, dedito a tempo pieno a lavorare esclusivamente per il benessere dei cittadini e per favorire una pronta ripartenza della nostra vita sociale e una incisiva ripresa della nostra economia». A partire dal varo del nuovo decreto ristori. Tra le priorità citate anche la riforma del fisco e la lotta al digital divide.

Conte: lavorare tutti insieme a riforma meditata titolo V



Non solo. L'esperienza della pandemia «impone anche un'attenta, meditata e pacata riflessione sulla revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione» sul rapporto tra Stato e Regioni. «Lavoriamo tutti insieme - ha spiegato il premier - meditiamo insieme sul riparto delle competenze legislative di Stato e Regioni, come pure alla individuazione di meccanismi e istituti che consentano di coordinare più efficacemente il rapporto tra i diversi livelli di governo. In questo contesto, occorre garantire e tutelare, con la massima intensità, le autonomie speciali e le minoranze linguistiche»

Il rilancio del proporzionale

Rilanciata poi la riforma elettorale in chiave proporzionale. «Negli anni passati abbiamo subito una frantumazione della rappresentanza. Sono emersi nuovi processi, anche in maniera dirompente, non possiamo fare una legge che costringa forze così diverse. Questo artificio - ha incalzato Conte - contribuirebbe all'instabilità politica». Le forze politiche, dopo le elezioni «saranno chiamate a definire accordi programmatici di alto profilo per governare, in modo da consentire una solida prospettiva politica» ai cittadini.