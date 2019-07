Conte-Putin, l’Italia punta su Mosca per riportare Haftar al tavolo del dialogo La Russia è tra i sostenitori dell’uomo forte della Cirenaica. Haftar ad aprile ha lanciato l’offensiva su Tripoli. Ad oggi la capitale è ancora sotto il controllo delle forze che sostengono il governo di accordo nazionale guidato da Fayez al Sarraj. L’iniziativa del generale ha influito in maniera negativa sul percorso delineato dall’Onu per la stabilizzazione del paese di Andrea Carli

Formalmente il faccia a faccia tra il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e il premier Giuseppe Conte, che si è tenuto a Palazzo Chigi nel contesto della visita lampo del leader del Cremlino in Italia (Putin ha già incontrato il Papa e il capo dello Stato Sergio Mattarella), e che verte anche sul dossier libico, è un colloquio a due.

Nella sostanza, tuttavia, nel bilaterale a Palazzo Chigi non sono mancati i riferimenti a una terza persona: Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica, sostenuto da Mosca, che ad aprile ha dato ordine ai suoi uomini, l’Esercito nazionale libico (Lna), di conquistare la capitale, Tripoli, sede del governo di accordo nazionale guidato da Fayez al Sarraj, a sua volta riconosciuto dalle Nazioni Unite e, soprattutto, interlocutore dell’Italia (che tuttavia ha avviato un dialogo anche con il generale).

L’incontro tra Putin e Mattarella: su Libia preoccupazione comune

I rischi connessi alla crescente instabilità politica della Libia, a cominciare dagli effetti che potrebbe avere sul piano della pressione migratoria dall’Africa verso l’Europa, non sfuggono alle principali istituzioni italiane. Lo scenario di un aumento degli arrivi di migranti nei prossimi mesi - che peraltro potrebbe trovare nella decisione dell’esecutivo di Tripoli di rilasciare le persone detenute nei centri di detenzione un’ulteriore spinta -, avrebbe delle ripercussioni anche sul piano della sicurezza. Al termine del colloquio tra Mattarella e Putin, fonti del Colle hanno posto l’accento in particolare sulla «preoccupazione comune per la guerra civile in Libia e il conseguente ritorno del terrorismo islamico battuto in Siria». È stata anche evidenziata, hanno aggiunto le stesso fonti, l’importanza della stabilità libica per l’Italia e per l’Europa. Da parte russa si è sottolineata la diversa posizione dei Paesi vicini sulla soluzione politica.

Lo stallo in Libia

A quattro mesi di distanza, la situazione in Libia è di stallo. Dopo una fase iniziale in cui sembrava che il generale potesse conquistare la capitale, le milizie che sostengono il Governo di accordo nazionale si sono riorganizzate e, anche grazie all’appoggio determinante delle forze di Misurata, hanno stoppato l’avanzata delle truppe di Haftar.