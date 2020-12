Conte vede M5s e Pd: obiettivo Recovery Plan in Cdm prima di fine anno Il premier incontra le delegazioni di M5s e Pd, martedì quelle di Iv e Leu. Sono ancora molti i punti interrogativi aperti. A partire dalla cabina di regia e dalla distribuzione delle risorse di An.Ga.

«Oggi non si chiude nulla, oggi inizia una interlocuzione» ma «l'interlocuzione deve procedere in modo costante e serrato perché è interesse di tutti e in particolare della intera comunità nazionale che il Recovery Plan proceda speditamente perché non possiamo permetterci ritardi». E ancora. «Dobbiamo approfittare di queste vacanze per lavorare, per cercare di fare tutte le interlocuzioni e arrivare in Cdm prima della fine dell'anno, tra il 26 e il 31 dicembre. Andare oltre sarebbe un pessimo segnale a noi stessi, al Paese e ai cittadini che stanno soffrendo». Così il premier Giuseppe Conte, nel corso del vertice prima con la delegazione M5S e poi con quella Pd a Palazzo Chigi (martedì tocca a Italia viva e Leu).

L’affondo dei renziani

Parole che hanno segnato la ripartenza della verifica di governo, sia pure sotto forma di «confronto» sul Recovery plan. Il premier tenta di serrare le fila dopo l'affondo dei renziani. Ultimo il presidente di Iv Ettore Rosato, che dopo un durissimo attacco («Ad oggi non c'è più la fiducia tra la maggioranza e il premier.Conte l'ha sciupata») in giornata ha ricucito lo strappo: «Qualcosa è cambiato. Il presidente Conte ha convocato una serie di riunioni che sono cominciate oggi. Mi sembra un fatto positivo. Poi vediamo come vanno. Ma ieri sera c'è stato un fatto nuovo». Sta di fatto che nella maggioranza è diffusa l’opinione, espressa dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che sul Recovery il governo «non deve fermarsi, ma anzi deve accelerare». Di qui gli inviti di palazzo Chigi per oggi e domani. Non a caso, ad affiancare Conte negli incontri con le delegazioni della sua maggioranza ci sono anche Gualtieri e il ministro per gli Affari Ue Enzo Amendola.

Bonafede: chiesto gruppo lavoro maggioranza

L’esigenza di accelerare del resto è condivisa anche dal M5s. «Abbiamo chiesto che venga istituito un gruppo di lavoro che la lavori sul piano in vista dell'approdo in Cdm. Un gruppo che includa i rappresentanti delle forze di maggioranza. Ma ora bisogna accelerare» ha detto il capo delegazione del M5S Alfonso Bonafede al termine del vertice sul Recovery Plan. «Lasciamo da parte ogni sterile polemica, - ha aggiunto Bonafede - i cittadini non meritano di assistere ad uno spettacolino della politica in cui si parla di crisi di governo o di rimpasto, i cittadini vogliono vederci lavorare».

Il tentativo di mediazione di Conte

Restano ancora molti i punti interrogativi aperti. A partire dalla cabina di regia e dalla distribuzione delle risorse. Sulla task force «occorrerà una riflessione ampia e condivisa. È chiaro che avremo bisogno di qualche strumento, che ci assicurerà innanzitutto un monitoraggio. Ce lo chiede l'Ue, che vuole un monitoraggio puntale, concentrato, centralizzato. Su questo però potremo tornare a ragionarci tutti insieme per trovare le migliori soluzioni nell'interesse collettivo. Non è pensabile, e non ci abbiamo mai pensato, che ci sia una struttura centralizzata che possa essere invasiva» ha sottolineato Conte nel corso del vertice con la delegazione del Pd. Un’apertura apprezzata in casa dem. «La questione della governance del Recovery non può essere accantonata e per il Pd, che chiede chiarezza su questo aspetto, è corretto impostarla nella forma della sussidiarietà ma non della sostituzione alle prerogative dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato» fanno sapere fonti Pd. Il premier è pronto dunque a mediare. E a rivedere la catena di comando del Recovery, offrendo maggiore potere di controllo al Parlamento. Ma non è detto che basti per evitare la crisi di governo.