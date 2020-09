Conte: il governo ha il dovere di portare a casa il Recovery plan. E apre sul Mes Il premier alla Festa dell’Unità di Modena (accolto dagli applausi): «Non verrà sprecato un euro. Presentarsi in modo sparpagliato significa presentarsi in modo impari rispetto a un centrodestra unito». Sul Mes: «Se necessario proporrò soluzione a Camere»

Cosa accadrà se dalle elezioni regionali del 20 settembre le forze che sostengono la maggioranza dovessero subire una sconfitta? Per Giuseppe Conte, al suo esordio a una festa dell’Unità a Modena (dove viene accolto dagli applausi) non ci sono dubbi: «Il governo ha l'obbligo, il dovere morale, di portare a casa» il Recovery Plan.

Si va avanti, dunque. Anche perché «ci potremo ritenere appagati tutti solo quando i 209 miliardi verranno spesi e non sarà sprecato un solo euro». Quindi «ben vengano tutte le competizioni locali e territoriali, ma io ho un obbligo: portare a casa la partita» del Recovery Plan.

Recovery plan «senza rivoli»

«Il Recovery plan italiano - ha precisato il premier - non è in ritardo ma rispetta la tabella di marcia dell'Ue e soprattutto sarà forte e robusto ,con l'obiettivo di avviare riforme strutturali. Dunque, niente spese correnti, niente rivoli». Ancora: «Dietro ci deve essere un progetto per il Paese anche sul fronte delle infrastrutture, del lavoro e dell'eliminazione delle diseguaglianze» ha aggiunto ricordando che nei primi mesi del 2021 saranno definiti i progetti che, entro il 15 ottobre, verranno saranno indicati per grandi linee. «Quindi - ha aggiunto - ci sarà tutto il tempo per una discussione».

Un «progetto significativo» per Roma

«Dobbiamo pensare ad uno statuto, anche normativo della Capitale. Roma è la cartolina d’Italia ma è gravata da tanti oneri. Dobbiamo mettere Roma in condizione di migliorare tutte le sue performance. Nel Recovery Plan ci sarà un progetto significativo anche per Roma» ha anticipato Conte palrando della capitale, amministrata dal Movimento 5 Stelle con Virginia Raggi, dove si tornerà a votare nel giugno 2021. «Saranno progetti a misura di Roma», promette Conte.

Le mancate alleanze alle Regionali

Quanto all’incapacità di Partito democratico e Movimento 5 Stelle di unirsi nella competizione elettorale il premier fa notare che «c’è un centrodestra unito. Presentarsi in modo sparpagliato significa presentarsi in modo impari». Parlando del suo invito alle forze di maggioranza a trovare alleanze, sottolinea. «Non vivo nell’iperuranio, non ho pensato che dal mio invito nascesse un dialogo in cui si chiudessero delle alleanze in alcune Regioni dove non si erano chiuse. Ciononostante io credo semplicemente che da esperienze positive che si consolidano negli anni possano nascere prospettive più durature, non voglio dire organiche».