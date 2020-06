Conte: scuola on line opportunità,a settembre presenza Incontro col ministro Azzolina, enti locali e sindacati

Nell’emergenza «siamo stati costretti a chiudere la scuola, ma abbiamo tratto una lezione. Siamo stati costretti alla didattica a distanza. Ho sempre avvertito preoccupazione per chi non poteva accedervi. Col nuovo anno scolastico l’obiettivo è tornare a scuola in piena sicurezza. La didattica a distanza può essere un’opportunità in più per potenziare offerta didattica, ma certo dobbiamo ritornare in presenza». Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte, aprendo l’incontro sulla scuola col ministro Azzolina, enti locali e sindacati.

Azzolina: obiettivo riaprire tutti in presenza

«L’obiettivo - ha spiegato, sempre a quanto si apprende, Azzolina - è portare tutti a scuola in presenza. Con particolare attenzione ai più piccoli che hanno sofferto maggiormente in questo periodo». Quello per la scuola «sarà un piano su più livelli che seguirà l’andamento del rischio di contagio».

Sindacati sul piede di guerra

All’incontro partecipano anche rappresentanti di ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Protezione Civile, Comitato tecnico-scientifico del ministero della Salute, Forum nazionali delle associazioni studentesche, dei genitori, delle scuole paritarie, della Federazione italiana per il superamento dell’handicap. Sul piede di guerra i sindacati, che hanno indetto uno sciopero per l’8 giugno.