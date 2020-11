Conte: servono laureati professionali. «Colmare il gap italiano» Alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico il presidente del Consiglio invita alla fiducia. «Con l’impegno di tutti riusciremo a tornare a una vita più serena e a migliorare i ritardi strutturali» di Nicola Barone

Quattro gli obiettivi del governo nell’innovazione, ovvero favorire la ricerca integrata e insieme quella di base, far sì che «i nostri ricercatori diano sempre più concretezza» e infine «adeguare la ricerca alla formazione». Parla di questo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico della Luiss Guido Carli. Il punto è «rafforzare il collegamento tra il mondo delle imprese e le università», per il premier, secondo cui «l’Italia ha sempre più bisogno di laureati professionali, è sicuramente il gap che noi paghiamo con altri Paesi è su questo aspetto e dobbiamo colmare questo vuoto». Un modo può essere, dunque, l’elaborazione «di programmi di dottorato dedicati all’industria e al terziario facilitando i partenariati con gli stakeholder e i privati».

«Prepariamoci alla rinascita, miglioreremo il Paese»

Il ciclone della pandemia investe con rinnovata forza anche l’ambito educativo, imponendo cambiamenti rispetto a quanto previsto inizialmente dalle autorità. Ma con alcune specificità richiamate da Conte tese a sostenere chi muove i primi passi. «Nella consapevolezza di quanto sia decisivo il contatto umano e intellettuale e, conseguentemente, di quanto sia essenziale la presenza, il potersi guardare negli occhi, l'interazione diretta e personale, abbiamo deciso di introdurre una deroga alla misura che prevede il vincolo della didattica a distanza, consentendo solo agli studenti del primo anno, i più esposti al rischio di dispersione secondo quanto ci accreditano le statistiche, di svolgere le lezioni in presenza». Adesso non serve ripiegarsi, incoraggia il presidente del Consiglio. «Ci dobbiamo preparare, può sembrare strano proprio adesso che stiamo vivendo tante difficoltà, alla rinascita: sembrano parole drammaticamente inattuali ma le pronuncio con fiducia, speranza e con la consapevolezza che con l’impegno di tutti riusciremo a tornare a una vita più serena e a migliorare i ritardi strutturali, a migliorare il nostro Paese».

«Nel Recovery Plan attenzione primaria per formazione e ricerca»

Alte rimangono le aspettative per il disegno di ripresa europeo. Il governo è impegnato nella predisposizione del Piano di rilancio «in cui verrà destinata un’attenzione primaria agli investimenti nella formazione e nella ricerca». E se il premier si dice consapevole di quanto il livello degli investimenti nella ricerca sia inadeguato, «siamo determinati a invertire questa tendenza». Dal canto suo la Luiss «si è ritagliata un ruolo preciso e importante nel panorama scientifico a livello nazionale e internazionale», a giudizio del premier», «è un vero e proprio fiore all’occhiello del sistema di università. Dobbiamo essere tutti orgogliosi».

Bonomi: «Ritrovare equilibrio e senso delle proporzioni»

Bisogna «soffocare sul nascere le tensioni, in un Paese dove purtroppo stiamo vedendo cosa sta succedendo nelle piazze, per aiutarci a ritrovare il senso delle proporzioni, il giusto equilibrio. Ed è importante perché siamo in un momento in cui per essere qualcuno bisogna essere contro qualcosa e io credo che non sia la strada giusta». È la sollecitazione agli studenti arrivata dalle parole del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. «Se dovessi ascoltare tutto quello che mi dicono dovrei stare costantemente arrabbiato ma la prendo con umorismo, ci faccio una battuta e mi aiuta a essere più sereno, a trovare più equilibrio e a fare, spero bene, il mio lavoro di rappresentante degli imprenditori italiani».

In un altro passaggio il numero uno degli industriali sottolinea la necessità di «ritornare a mettere al centro di tutto la persona: sentiamo molto parlare di tecnologie, di globalizzazione, digitalizzazione ma nella realtà dobbiamo tornare a mettere al centro le persone». E a «farlo con umiltà, ascoltando: imparate ad ascoltare anche chi ha idee diverse dalle vostre perché vi arricchisce, vi aiuta. Dobbiamo metterci in gioco, per non farci travolgere dagli eventi, come purtroppo sta succedendo».