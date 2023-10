Conte: sì a una coalizione ma con progetto politico serio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sì al campo largo ma a patto che nasca da un progetto politico concreto non da un cartello elettorale. Lo ha detto, a Napoli, il leader M5S, Giuseppe Conte. «Vengo da Foggia dove abbiamo costruito un progetto politico che ritengo molto competitivo ed è uno scenario in cui abbiamo coinvolto le forze di opposizione e anche varie forze civiche - ha spiegato- Quando c’è la possibilità di costruire un progetto serio noi siamo fautori, siamo i primi. Però non ci parlate di campo largo come di una formula giornalistica, a noi non interessa. La coalizione deve nascere da un progetto politico concreto, affidabile, responsabile».

L’attacco a Salvini

«Io credo che la politica non debba entrare a perseguire un singolo magistrato. C’è questa ricerca dei video. Noi abbiamo chiesto come siano finiti nelle mani del ministro delle Infrastrutture e lo chiarisca perché, siccome non è tra i suoi compiti istituzionali fare la collezione dei video che vengono fatti per ragione di sicurezza dalle forze dell’ordine, è bene che chiarisca cosa c’è dietro». Lo ha detto, in merito alla vicenda del video del giudice Apostolico, il leader del M5S, Giuseppe Conte, oggi a San Giovanni Rotondo per il firma day.

Salario minimo

«La stragrande maggioranza dei cittadini vuole salario minimo legale, ha compreso che il governo e le forze di maggioranza stanno facendo una melina indegna, perché non ci sono plausibili ragioni per continuare a sfruttare i lavoratori e le lavoratrici. Abbiamo 3,6 milioni di lavoratori sottopagati: è contrario a tutta la normativa europea ma soprattutto al principio costituzionale, articolo 36, che prescrive il diritto a ottenere una giusta retribuzione. Con lo sfruttamento non c’è né libertà né dignità». Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa a San Giovanni Rotondo (Foggia).