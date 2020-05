Silvia Romano è stata liberata: «Sono stata forte, ho resistito». Era stata rapita il 20 novembre 2018 La cooperante milanese era stata rapita il 20 novembre 2018, sottratta alla sua attività umanitaria a Chakama, un villaggio a 80 chilometri da Malindi, in Kenya

2' di lettura

É stata liberata Silvia Romano, la volontaria milanese della Ong Africa Milele rapita in Kenia. Era alla sua seconda esperienza di volontariato in Kenya. Era tornata in Italia qualche settimana prima del rapimento e poi era ripartita per l'Africa. Lo ha annunciato con un tweet il premier Giuseppe Conte: «Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei nostri servizi di intelligence. Silvia, ti aspettiamo in Italia!».Era stata rapita il 20 novembre 2018, sottratta alla sua attività umanitaria a Chakama, un villaggio a 80 chilometri da Malindi, in Kenya.

É in sicurezza a Mogadiscio , domenica sarà in Italia

L'operazione dell'Aise, diretta dal generale Luciano Carta, che portato alla liberazione di Silvia Romano è stata condotta con la collaborazione dei servizi turchi e somali ed è scattata la scorsa notte. La volontaria si trova ora in sicurezza nel compound delle forze internazionali a Mogadiscio. Silvia Romano rientrerà in Italia domenica 10 maggio con un aereo dell'Aise che atterrerà a Ciampino alle 14. La volontaria, secondo quanto si apprende, «sta bene ed è in ottima forma fisica».

Il padre: lasciatemi respirare

«Lasciatemi respirare, devo reggere l'urto. Finché non sento la voce di mia figlia per me non è vero al 100%», ha detto all’Ansa Enzo Romani, il papà di Silvia, che il premier Giuseppe Conte ha annunciato esser stata liberata. «Devo ancora realizzare, mi lasci ricevere la notizia ufficialmente da uno dei mie referenti».

Di Maio: Silvia libera, Stato non abbandona nessuno

«Volevo darvi una buona notizia. Silvia Romano è libera. Lo Stato non lascia indietro nessuno. Un abbraccio alla sua famiglia. E un grazie alla nostra intelligence, all'Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato», ha scritto in un post su Fb, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Sassoli, liberazione di Silvia Romano riempie di gioia

La liberazione di Silvia Romano è una «bellissima notizia», la sua prigionia «è sempre stata una ferita e un dolore. Sapere che è stata liberata riempie di gioia», ha sottolineato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che ha appreso in diretta la notizia diffusa sui social dal premier Giuseppe Conte, durante un dibattito online organizzato dal circolo Pd Milano metropolitana, in occasione della Festa dell'Europa.