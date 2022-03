Conte: «Sulle rinnovabili servono più investimenti e stop burocrazia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Sul percorso delle rinnovabili dobbiamo superare intoppi, scartoffie e burocrazie. Il governo deve avere più coraggio su questo, non è il momento di essere timidi sulle semplificazioni. Al Paese serve “un’autostrada verde” per investimenti massicci in rinnovabili con ricadute positive per i conti di imprese e cittadini».

Il presidente del M5s Giuseppe Conte è reduce da una mattinata dedicata al tema delle rinnovabili con il convegno “Transizione energetica: proposte e strumenti per rilanciare il comparto produttivo” cui hanno partecipato Confindustria, Confapi, Confcommercio e Cna. «Non possiamo decidere solo nelle stanze della politica», dice al Sole 24 Ore tirando le fila della giornata alla vigilia dell’importante Consiglio dei ministri del 17 marzo che dovrebbe approvare un primo decreto energia per dare sollievo a famiglie e imprese.

Sì a rigassificatori galleggianti

Nell’immediato c’è la guerra in Ucraina e le sanzioni contro il gas russo da cui l’Italia dipende più di altri Paesi europei. E allora «sì alla ricerca di fornitori alternativi di gas». Ma Conte fa un passo in più, incrinando tabù storici del M5s: «Sì anche ai rigassificatori galleggianti per convertire il gas liquido degli Usa e sì a una maggiore estrazione di gas dai nostri impianti già in funzione».

«L’importante - chiosa l’ex premier - è che gli investimenti veri si facciano sul futuro, ossia sulle rinnovabili. Non possiamo tornare a investire sui combustibili del passato».

Scostamento di bilancio

Quello che l’ex premier si aspetta ora dal governo, da qui al Consiglio dei ministri, è «un momento di confronto approfondito» per decidere come dislocare le risorse a disposizione. E torna a chiedere uno scostamento di bilancio: «La situazione è tale che uno scostamento appare inevitabile». Non solo. Occorre, dice, «trasferire risorse da settori che in questa fase di emergenza hanno conseguito guadagni extra, fuori dalla logica di mercato». Una patrimoniale? «Ma no, non diciamo sciocchezze. Non parliamo di patrimoniali, ma quelle risorse vanno date a famiglie e imprese. Che altrimenti non vanno avanti».