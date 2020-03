Ue al lavoro per far fronte alla crisi. Conte: usare il Mes per prestiti ai governi In un’intervista al Financial Times il premier italiano ha invitato i Paesi Ue a utilizzare tutta la «potenza di fuoco» del Mes per fronteggiare la crisi dal nostro corrispondente Beda Romano

BRUXELLES - Sono ore decisive quelle di questi giorni sul fronte politico. Istituzioni europee e governi nazionali stanno lavorando su una serie di ipotesi per mettere a punto una risposta realmente comunitaria alla crisi economica provocata dalla pandemia da coronavirus. Le parti sono alla ricerca di un difficile compromesso politico e tecnico. Al centro delle discussioni vi è l'uso più o meno innovativo del Meccanismo europeo di Stabilità.

Giuseppe Conte ha rilasciato venerdì 20 marzo una intervista al Financial Times in cui ha esortato i paesi membri a utilizzare i poco meno di 500 miliardi di euro a disposizione del Mes («potenza di fuoco» è l’espressione usata dal presidente del Consiglio), possibilmente concedendo prestiti a tutti i governi nazionali pur di evitare di stigmatizzare un governo in particolare. «Il tempismo è essenziale. La strada da seguire è di aprire le linee di credito del Mes a tutti gli stati membri».

«La logica, la filosofia» del premier Conte sull’uso del Mes «è assolutamente condivisibile », ha commentato parlando da Bruxelles a Radio Rai il commissario agli affari monetari Paolo Gentiloni. Ammettendo che la discussione è ancora in corso e il suo esito resta incerto, l’uomo politico ha aggiunto: «Temo che l’evoluzione della pandemia aumenterà anche la consapevolezza da parte di tutti della necessità di reagire con strumenti innovativi anche sul piano finanziario»

Oltre all’idea dei prestiti, un’altra possibilità potrebbe essere quella di creare con il denaro del Mes un fondo con cui finanziare alcune delle scelte di politica economica dei vari governi: dalla cassa integrazione in Italia al Kurzarbeit in Germania al chômage partiel in Francia, così come aiuti ai sistemi sanitari. Questa soluzione piace di più a coloro che pensano di non avere bisogno di un prestito dal Mes, e vogliono evitarlo anche per motivi di politica interna.

«L’obiettivo è di mettere a punto uno strumento che sia potente, efficace e non crei stigma sui mercati e tra i Paesi membri – spiegava giovedì 19 marzo un esponente comunitario –. Le idee sul tavolo sono molte. Vorremmo preparare uno schema che sia pronto il più velocemente possibile, da presentare ai ministri delle Finanze subito dopo». Le trattative sono difficili perché incrociano questioni politiche, ma anche nodi tecnici e giuridici.