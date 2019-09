Conte vede l’ad di BlackRock: «Interesse per le misure green dell’Italia» dal Nostro inviatoGerardo Pelosi

Conte: ci sarà un Green New Deal, stop a concessioni per trivelle

NEW YORK- Un messaggio di sostanziale affidabilità e continuità nell’azione di Governo quello che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha trasmesso oggi all’ammministratore delegato del fondo di investimento BlackRock Laurence Fink la più grande società di investimenti del mondo. Il solo fatto che per due anni di seguito Fink abbia incontrato lo stesso premier italiano è stato giudicato positivamente dai dirigenti del fondo come segno di continuità e stabilità del nostro Paese.

«In realtà – ha precisato Conte – non dovevamo dare alcun tipo di rassicurazione al fondo che contribuisce a finanziare molte iniziative pubbliche e private in Italia». Secondo Conte BlackRock come tutti i grandi fondi di investimento «è molto attento alla qualità dell’investimento» e per questo «valuta con molto interesse le iniziative in tema di green economy che il Governo intende attuare».



Conte ha preso parte insieme al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla sessione inaugurale del “Climate action summit” che si tiene oggi al Palazzo di vetro dell’Onu e dove Conte interverrà alle ore 17 (le 23 in Italia). Un vertice disertato dal presidente americano Donald Trump che ha preferito partecipare nella giornata odierna a un vertice sulle religioni proprio per rimarcare la sua contrarietà alle attuali politiche ambientali delle Nazioni Unite. Ma, ha precisato il presidente del Consiglio Conte «non vi è alcun problema nel conciliare le posizioni americane sul clima con il partenariato tra Italia e Stati Uniti che prosegue nel migliore dei modi sui temi sociali ed economici».