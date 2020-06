Stati generali dell’economia, Conte: «Colao relazionerà, ha fatto un buon lavoro». Il centrodestra non va, Von der Leyen interverrà in videoconferenza

Le perplessità del Pd

Dopo i ministri, il capo del Governo sentirà i capigruppo di maggioranza. Perché la kermesse della discordia diventi un momento condiviso da tutti. Ma la strada è tutta in salita, perché le tensioni non sono sopite e i partiti di maggioranza già si dividono sul documento prodotto dalla task force Colao (e non firmato dalla consulente di Palazzo Chigi Mariana Mazzuccato). C’è chi, dalle fila del Pd come del M5s, già invita a riportare in Parlamento il centro della discussione.

No del centrodestra alla kermesse

Chiude agli Stati generali l’opposizione. Dal vertice tra Salvini, Meloni e Tajani è emerso il no compatto del centrodestra alla partecipazione alla kermesse. I tre partiti hanno ribadito di essere pronti a confrontarsi con il governo in qualsiasi momento, ma soltanto in occasioni e sedi istituzionali. All’ipotesi di un centrodestra chediserterà gli Stati generali dell’economia Conte ha commentato: «Si convinceranno che villa Pamphili è una sede istituzionale».

Salvini: confronto in Parlamento, basta show

«Gli italiani - ha detto il leader della Lega Matteo Salvini - non hanno bisogno di altri show e passerelle, c’è bisogno subito della cassa integrazione per milioni di lavoratori, soldi veri per imprenditori e famiglie, scuole aperte e sicure. Il luogo del confronto e della discussione è il Parlamento, non sono le ville o le sfilate. 60 milioni di persone non possono dipendere dall’umore di Rocco Casalino (il portavoce del Presidente del Consiglio, ndr)».

Landini: non ancora invitati per gli Stati generali

Perplessità sull’iniziativa sono state espresse anche dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini. «Non ho ancora capito chi sarà coinvolto, di cosa si discuterà. Ufficialmente ancora non siamo stati invitati», ha detto in un intervento al Festival Sabir, rimarcando la necessità di un confronto del governo con i sindacati. Sul piano Colao, ha aggiunto il sindacalista, «c’è una prima questione di metodo che va risolta, il primo che deve dire come la pensa è il presidente del Consiglio, che ha istituito quella commissione, prima di dire cosa ne pensa il sindacato. Sono le proposte di Colao o del governo? Venerdì scorso Cgil Cisl e Uil hanno scritto al premier per chiedere un incontro. Abbiamo delle proposte da fare». Quindi, ha concluso Landini, «vorrei aspettare cosa dice il governo. Rispetto cosa dice Colao, ma vorrei prima discutere con il governo».

L’intreccio con il Piano nazionale delle riforme

Il documento potrebbe intrecciarsi con il Piano nazionale delle riforme, che il governo deve portare in Consiglio dei ministri entro giugno e che al ministero dell’Economia è pressoché pronto. Poi ci sarà tempo fino a settembre o ottobre per articolare le proposte che dovranno essere presentate all’Unione europea per accedere alle risorse del Recovery Fund, che all’Italia potrebbe portare fino a 172 miliari ma difficilmente prima del 2021.