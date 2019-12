Contenere il digitale, aumentare l’umano

In effetti il problema è simile anche sul fronte dell’educazione scolastica: «Il concetto di innovazione negli ultimi anni ha avuto il suo focus sulla tecnologia - spiega Dianora Bardi, presidente di ImparaDigitale -: i docenti si sono dedicati, nella formazione, all’addestramento al digitale in una logica puramente funzionale perdendo di vista il vero ruolo della tecnologia, di puro strumento inserita in percorsi didattici innovativi che devono vedere lo studente vero protagonista del proprio processo di apprendimento». «Non possiamo permetterci di tornare indietro - prosegue Lucangeli -, bisogna guardare avanti, facendo un reset per ripartire all’insegna del recupero dell’umano. Dobbiamo comprendere come far ripartire il processo alimentando il sistema delle emozioni, dell’abbraccio, dello sguardo: sono questi fattori che innescano nel cervello la connessione della parte razionale con quella emotiva nella intersoggettività comunicativa. In questo processo la tecnologia può essere un alleato fondamentale per agganciare il ragazzo e far crescere la sua voglia di conoscenza: ma è uno strumento, non una sostituzione di quella relazione, strumento che deve essere guidato sempre dall’umano».

Non è certo la tecnologia che può risolvere questi problemi, ma deve essere ricondotta al suo ruolo di abilitatrice di conoscenza. «I docenti - sottolinea Bardi - devono ripartire dalla didattica , riconoscendo i profondi mutamenti in corso nei ragazzi che tessono relazioni reali e virtuali in modo diverso dal passato sia con i coetanei che con gli adulti educatori. Bisogna quindi essere in grado di relazionarsi in modo diverso, ascoltando i nostri studenti, rendendoli autonomi, responsabili, creativi. Il docente ha perso il proprio ruolo autoritario, perché sono cambiati i ruoli all’interno della famiglia. Oggi il gruppo assume una valenza importantissima nella crescita del ragazzo, il padre diviene “simbolico” e la madre “virtuale”, come afferma Matteo Lancini, i ragazzi sono cresciuti interagendo e vivendo nella virtualità. Di tutto questo la scuola deve essere consapevole e modificare le modalità con cui far acquisire competenze, ma anche conoscenze ai nostri studenti». E conclude: «Per salvaguardare il digitale non dobbiamo più parlare di digitale».