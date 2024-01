Contents.com chiude un round da 18 milioni di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Round di finanziamento Serie B da 18 milioni di dollari per Contents.com. Il fondo Sinergia Venture Fund (Alkemia Capital SGR), già investitore della start up, guida questa nuova operazione di aumento di capitale, che vede anche la partecipazione di Thomson Reuters Venture ed altri investitori specializzati. Il capitale raccolto da questa iniziativa è destinato a una significativa espansione del business internazionale di Contents.com. Ciò include il potenziamento delle capacità e soluzioni tecnologiche, oltre a un aumento strategico del personale aziendale, con un particolare focus sulla crescita dei team di Innovazione Tecnologica e Vendite.

Loading...

«In un’era in cui l'innovazione guida il progresso, Contents.com si propone di aiutare le aziende globali a rimanere in testa. In questo straordinario percorso, la nostra filosofia di raccolta fondi è rimasta la stessa: cercare non solo finanziamenti, ma collaborazioni in linea con i nostri valori e la nostra visione innovativa. La Serie B non è solo un traguardo finanziario, ma una dimostrazione della nostra audace sfida alle convenzioni del mondo tecnologico. Questi finanziamenti ci spingeranno oltre i confini tradizionali, rivoluzionando la creazione di contenuti multilingue di alta qualità a livello globale. Siamo impegnati a trasformare la comunicazione globale, connettendo idee e culture attraverso soluzioni avanzate basate sull'IA. Insieme ai nostri partner, stiamo ridefinendo il panorama tecnologico globale, avendo un impatto ben oltre la nostra crescita aziendale. Siamo qui con Contents.com per influenzare la creazione di contenuti a livello globale» dichiara Massimiliano Squillace, ceo e fondatore di Contents.com.

«Siamo entusiasti del nostro ruolo di lead investor nel recente aumento di capitale di Contents.com. La nostra fiducia in Massimiliano, il fondatore, e nella sua eccezionale squadra è il fondamento di questa decisione. Crediamo fortemente nella loro visione e nell'innovativo approccio di Contents.com al mercato della generative AI» afferma Simone Cremonini, Partner di Sinergia Venture Fund (Alkemia Capital), che aggiunge: «Il mercato della generative AI è in una fase di crescita esponenziale, con previsioni che indicano un valore di mercato globale che potrebbe superare i 50 miliardi di dollari entro il 2026. Questa tecnologia sta aprendo nuove frontiere in settori diversi, dal marketing digitale all'automazione industriale. Contents.com è perfettamente posizionata per sfruttare queste opportunità e guidare l'innovazione in questo settore in rapida evoluzione».