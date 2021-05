Con Modulo 24 un servizio su misura per i professionisti

2' di lettura

Nuova chance per i professionisti. Debutta, infatti, online «Modulo 24 Contenzioso tributario», un nuovo prodotto dell’area professionale del Gruppo 24 Ore che si avvale della direzione scientifica di Antonio Iorio e Laura Ambrosi e che fornisce tutte le informazioni utili per coloro che si occupano di controversie tributarie.

La struttura del modulo

Realizzato per essere il portale di riferimento, la nuova soluzione raccoglie tutte le informazioni per chi segue il contenzioso grazie al costante monitoraggio quotidiano delle fonti documentali e delle pronunce di legittimità e di merito cui si aggiungono le news provenienti dal Parlamento, dal Mef e dal Consiglio di Presidenza della giustizia Tributaria, oltre ai commenti e agli approfondimenti degli esperti.

La dottrina

La trattazione sistematica della materia - strutturata come un vero e proprio manuale digitale a firma della direzione scientifica - permette di approfondire sia gli aspetti tecnici che procedurali, con un ricco corredo di riferimenti interpretativi e giurisprudenziali. Dalla giurisdizione di competenza alle diverse fasi del processo, dal processo tributario telematico alla definizione delle spese di giustizia: un indice ampio, completo, esaustivo e sempre aggiornato nella sua versione digitale.

L’archivio documentale

Il Modulo permette l’accesso a una ricca banca dati documentale. Si parte dall’archivio delle sentenze delle Commissioni tributarie, provinciali e regionali, corredate da sintesi e/o massime e dal commento degli esperti, tra le quali è possibile effettuare ricerche grazie a una modalità guidata specifica che consente l’individuazione delle pronunce anche sulla base della sede e dell’esito del giudizio (pro contribuente, contro contribuente). La banca dati riporta anche il deposito quotidiano delle sentenze della Cassazione in materia tributaria in pdf, con aggiornamento in tempo reale. A questo si aggiunge un patrimonio di strumenti pratico-operativi per affrontare con successo le controversie e l’esclusivo servizio di risposte ai quesiti con la garanzia degli esperti del Comitato scientifico.

Norme e tributi-Contenzioso tributario

Infine, grazie alla collaborazione con gli esperti del Sole 24 Ore, il Modulo ospita una vera e propria rivista specializzata sul tema del contenzioso , dove trovano spazio gli approfondimenti sulle questioni più dibattute, i commenti alle pronunce più significative oltre alla ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari e minoritari.