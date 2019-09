Conti correnti, da oggi cambia tutto: addio chiavette, arrivano i mobile token Da oggi entra in vigore la nuova direttiva europea denominata PSD2 (Payment services directive 2). E con essa tutta una serie di novità che mirano a disciplinare i pagamenti digitali, garantendo maggior sicurezza e trasparenza dei movimenti di Biagio Simonetta

È una data importante, quella odierna, per i possessori di un conto corrente. Da oggi, infatti, entra in vigore la nuova direttiva europea denominata PSD2 (Payment services directive 2). E con essa tutta una serie di novità che mirano a disciplinare i pagamenti digitali, garantendo maggior sicurezza e trasparenza dei movimenti. Il cambiamento più immediato, per il consumatore, è la metodologia di gestione di accesso alla propria home banking, con il caro vecchio token (la famosa chiavetta che le banche hanno distribuito per anni ai loro clienti) che va in pensione.

La nuova normativa, infatti, introduce la cosiddetta SCA (Strong Customer Authentication), una nuova modalità di autenticazione decisamente più forte e sicura rispetto alla precedente. Perché ha come principio base una doppia autenticazione forte, per l'autorizzazione di un pagamento. E il device cardine di questa innovazione diventa lo smartphone.

Come funziona il mobile token

Quello che diventa obbligatorio da oggi (con qualche piccola deroga concessa da Banca d'Italia a pochi istituti ancora indietro) si chiamano mobile token. E il nome lascia intendere che il loro funzionamento prevede l'utilizzo dello smartphone. La nuova metodologia di accesso e gestione del proprio conto corrente si basa, fondamentalmente, su tre principi: possesso, conoscenza e inerenza. Per quanto concerne il possesso, si fa riferimento ad un oggetto che solo l'utente può avere: il suo smartphone, in particolar modo. La conoscenza è relativa a una password o a un pin, che solo l'utente conosce, e che le App bancarie possono generare in modalità usa e getta come succedeva con le vecchie chiavette. L'inerenza, invece, è il principio più innovativo, perché riguarda qualcosa esclusivamente dell'utente, come l'impronta digitale o la sua faccia. Ed è qui che entrano in ballo le nuove tecnologie. Grazie agli smartphone, ai loro sensori capaci di riconoscere un volto o un'impronta digitale, i nuovi token sono strettamente collegati a questi parametri. E per approvare una qualsiasi operazione bancaria (che sia un bonifico, o una semplice ricarica telefonica) il riconoscimento facciale o l'impronta digitale diventano determinanti. Anche per chi opera da Pc, dato che la richiesta di autorizzazione dell'operazione sarà comunque veicolata attraverso lo smartphone.

Perché è più sicuro

Con l'introduzione dei dati biometrici, il grado di sicurezza delle operazioni bancarie si innalza notevolmente. Tendendo sempre presente che i malware per smartphone sono sempre più sofisticati, il riconoscimento di un volto o di un'impronta sono attualmente il livello più alto di sicurezza nel campo delle autenticazioni. Un fattore non di poco conto, considerato l'uso ormai massiccio di home banking.