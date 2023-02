Conti correnti più costosi: Bankitalia accende un faro

Ascolta la versione audio dell'articolo

La crescita dell’inflazione e il conseguente aumento dei tassi non sta portando solo extra costi per le banche ma anche ricavi e perciò le banche che stanno inviando ai clienti delle lettere in cui comunicano, in maniera unilaterale, la crescita delle spese per i conti correnti devono non solo dare un congruo periodo per permettere il recesso e spostarsi così a un altro istituto ma anche aumentare i rendimenti sui conti deposito.

Il faro della Vigilanza di Bankitalia sulle banche

Il richiamo della Banca d’Italia alle banche è giunto sotto forma di una comunicazione della vigilanza di Via Nazionale a tutti gli istituti. L’istituto centrale non vuole e non può certamente imporre un sistema di prezzi amministrati (esiste comunque un conto corrente base riservato alle fasce a basso reddito) ma agisce nell’ambito delle sue funzioni di tutela della clientela e vigilanza della correttezzqa dei comportamenti. E perciò intende «ripristinare l’equilibrio effettivo degli impegni originariamente assunti dall’intermediario e dal cliente».

Lungo periodo di tassi bassi o negativi

Nella sua missiva infatti la vigilanza ricorda che i vari aumenti dei tassi decisi in questi mesi dalla Bce, che hanno fatto salire anche i costi dei mutui e dei finanziamenti, fanno «seguito a un lungo periodo di tassi di interesse straordinariamente bassi o negativi che avevano già spinto alcune banche ad azzerare la remunerazione dei depositi in conto corrente e ad aumentarne gli oneri a carico dei clienti. Con l’aumento dei tassi di interesse oggi in corso, tali intermediari sono stati sollecitati a rivedere le condizioni in senso favorevole ai clienti. Alcune banche stanno procedendo in tale direzione».

Riequilibrare il rapporto tra banca e cliente

In sostanza l’istituto di Via Nazionale chiede così di riequilibrare il rapporto fra banca e cliente che se affronta tassi passivi e costi più elevati, deve poter usufruire di tassi attivi e rendimenti maggiori.

Facile.it: a inizio 2023 le spese dei conti rispetto al 2022 sono salite tra l’8% e il 26%

Se i dati ufficiali della stessa Banca d’Italia sono fermi al 2021 (il costo medio di un conto in quell’anno è salito a 94,7 euro annui), secondo indagini più recenti condotte da Facile.it, all’inizio di quest’anno le spese dei conti rispetto al 2022 sono salite tra l’8% e il 26%, con costi compresi fra i 28 e i 154 euro annui.