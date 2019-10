Conti e ambiente, Valagro Best performer del 2019

A grande distanza seguono Piemonte e Toscana, mentre la Campania (21 aziende) è l'unica regione del sud a poter vantare performance di un qualche rilievo, pur se fortemente in deficit rispetto al peso dell'area sul totale: la regione arriva al 4% del campione ma rispetto al numero di aziende in Italia la percentuale è doppia

Vince la meccanica

In termini settoriali la star assoluta è quella della meccanica, con l'area dei macchinari e delle attrezzature a “piazzare” 53 aziende in classifica, altre 37 il settore dei prodotti in metallo. Se in termini di meccanismi causa-effetto qui il pensiero corre ai bonus del piano Industria 4.0, che oltre a rilanciare le vendite dei costruttori di impianti hanno attivato un vasto indotto di componentisti, è invece l'export l'elemento di traino per l'alimentare, secondo settore manifatturiero più rappresentato, con 40 aziende in classifica, a cui se ne aggiungono altre 10 nelle bevande.

Ad orientare la classifica è certamente il tasso di innovazione, come evidenziano del resto i dati Istat, che pongono proprio Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto ai primi tre posti in questo ambito: più di un'azienda su due in queste regioni ha avviato un percorso di cambiamento, nelle regioni del Mezzogiorno si scende invece ampiamente al di sotto del 40%.

Investimenti e risultati

Ciascuna di queste realtà ha investito in media 14 milioni di euro, portando il totale a ridosso degli otto miliardi. Investimenti che si legano a percorsi di crescita dei ricavi rilevanti, con un progresso del 19% che si confronta con il 5% della media delle aziende italiane, mentre anche a livello di Ebitda il distacco è evidente.

I commenti dei partner

«L'eccellenza - commenta l’ad del Gruppo 24 ORE Giuseppe Cerbone - è un percorso obbligato per essere competitivi nello scenario economico globale. Numerose aziende italiane sono esempi di eccellenza a livello internazionale coniugando il raggiungimento dei risultati con lo sviluppo sostenibile. Far conoscere queste eccellenze, capaci non solo di crescere sul mercato interno ma anche di battere la concorrenza oltreconfine, è parte dell'informazione quotidiana del Gruppo 24 ORE, che alle iniziative editoriali e sul territorio del Sole 24 Ore affianca e supporta con questo obiettivo il Best Perfor mance Award dalla sua nascita».