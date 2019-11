Ferrari, conti oltre le attese. Riviste al rialzo le stime sul 2019

Per quanto riguarda i ricavi del terzo trimestre «nel dettaglio, per la parte Automobili e parti di ricambio la crescita dei ricavi è stata del 14,8% a 708 milioni di euro, grazie alla crescita della Ferrari Portofino, della 812 Superfast, della 488 Pista e all'accelerazione delle consegne della 488 Pista Spider, in parte compensato dal calo delle vendite della 488 GTB e della 488 Spider, giunte a fine produzione, e dalle consegne dell'edizione strettamente limitata Ferrari J50 nel 2018. Un contributo positivo alla crescita dei ricavi è stato apportato anche dai programmi di personalizzazione. I ricavi dei motori (46 milioni, -34,3%) hanno continuato a riflettere la diminuzione delle consegne a Maserati. I ricavi da sponsorizzazioni, proventi commerciali e relativi al marchio (135 milioni, +5,8% a cambi correnti o +3,9% a cambi costanti) hanno evidenziato una lieve crescita per effetto dell'aumento dei ricavi generati dalle attività di Formula 1. I cambi, inclusi quelli di transazione, di conversione e comprensivi delle operazioni di copertura, hanno avuto un impatto positivo per 17 milioni di dollari».

Nel trimestre chiuso al 30 settembre 2019 «il free cash flow industriale è stato pari a 138 milioni di euro ed è stato trainato principalmente dall'ebitda adjusted, compensato in parte da investimenti pari a 145 milioni di euro. Dopo il riacquisto di azioni proprie per 303 milioni di euro completato nei primi nove mesi del 2019 e la distribuzione di dividendi pari a 195 milioni di euro, l'indebitamento industriale netto al 30 settembre 2019 è pari a 369 milioni di euro, rispetto a 370 milioni al 31 dicembre 2018. Le passività per leasing derivanti dall'adozione dell'IFRS 16 al 30 settembre 2019 sono rimaste praticamente invariate a 63 milioni di euro. Dopo la chiusura del terzo trimestre, nell'ambito del programma di riacquisto di azioni ordinarie, dal 1 ottobre 2019 al 25 ottobre 2019, la società ha acquistato altre 316.283 azioni ordinarie per un esborso complessivo di 43,3 milioni di euro. Come risultato, al 25 ottobre 2019, la società deteneva in tesoreria un totale di 8.373.857 azioni ordinarie. Alla stessa data la società deteneva il 3,26% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria».