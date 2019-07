Conti pubblici

L'Italia ha un debito pubblico molto alto e per questo ogni anno deve destinare una fetta cospicua del suo bilancio al pagamento degli interessi (quasi 70 miliardi di euro). Quando lo spread sale anche questa voce di spesa sale andando a sottrarre spazio ad altre voci come l'istruzione, la sanità, la manutenzione delle infrastrutture ecc. Quando lo spread scende, viceversa, lo Stato risparmia sugli interessi con effetti positivi sui conti pubblici e quindi sui margini a disposizione per fare politiche fiscali espansive come investimenti pubblici, sgravi fiscali o misure di welfare. Perché questi risparmi si concretizzino è tuttavia necessario che i tassi di interesse restino bassi a lungo in modo da incidere sul costo medio di rifinanziamento del debito. Non basta che lo spread scenda, è necessario che resti su livelli bassi per un periodo di tempo prolungato. Si stima che una riduzione di 100 punti possa comportare per lo Stato un risparmio nell'ordine dei 3-4 miliardi l'anno