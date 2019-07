Deficit, l’Italia evita la procedura Ue d’infrazione. Confronto rinviato in autunno «Avevamo posto tre condizioni - ha detto il commissario agli affari economici Moscovici - dovevamo compensare lo scarto per il 2018, quello del 2019 dello 0,3% e ottenere garanzie sul bilancio 2020. Il Governo ha approvato un pacchetto che risponde alle nostre tre condizioni e quindi la procedura per debito non è più giustificata» di Beda Romano

BRUXELLES – Come anticipato dalle informazioni circolate alla vigilia, la Commissione europea ha annunciato oggi di avere ritirato la proposta di raccomandare ai ministri delle Finanze una procedura per debito eccessivo contro l'Italia. La decisione è giunta dopo che il governo Conte si è adoperato per rimettere in careggiata i conti pubblici del 2018 e del 2019. Il confronto tra Roma e Bruxelles è per certi versi solo rinviato: la Finanziaria 2020 si presenta particolamente difficile.

«Riteniamo che una procedura per debito eccessivo non sia più giustificata – ha detto il commissario agli affari monetari Pierre Moscovici in una conferenza stampa qui a Bruxelles –. La correzione decisa dal governo Conte di 7,6 miliardi di euro, pari allo 0,42% del PIL, è molto molto significativa». Ciò detto, la Commissione europea continuerà «a monitorare da molto vicino» l'evoluzione dei conti pubblici italiani, in attesa di ricevere in autunno la Finanziaria del 2020.

La Commissione ha confermato che la sua scelta è dettata dalle decisioni italiane relative al 2018 e al 2019. Per quanto riguarda i dubbi comunitari sul 2020, e in particolare il desiderio di una parte della maggioranza di adottare generosi tagli fiscali, Il commissario Moscovici ha detto «di sperare che il governo Conte rispetti gli impegni presi per quanto riguarda il 2020». Le raccomandazioni-paese prevedono un aggiustamento strutturale dello 0,6% del Pil l'anno prossimo.



La decisione dell'esecutivo comunitario verrà presentata lunedì e martedì ai ministri delle Finanze, riuniti qui a Bruxelles per l'ultima volta prima della pausa estiva. Il commissario Moscovici ha spiegato: «Nell'insieme, mi aspetto che i ministri nel loro insieme si diranno d'accordo con la nostra analisi, anche se alcune voci dissidenti potrebbero farsi sentire». Ha aggiunto che il governo si è impegnato in una lettera inviata a Bruxelles a rispettare il Patto di Stabilità nel 2020.