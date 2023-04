Conti pubblici, domani arriva la proposta di Bruxelles sul Patto di stabilità: ecco la posizione dell’Italia

Verso un bilanciamento

Il criterio tedesco sembra però del tutto in contrasto con il principio di maggior flessibilità e titolarità degli Stati sui propri conti pubblici. Difficilmente, dunque, l’impianto finale sarà come chiesto da Berlino, ma frutto appunto di «bilanciamento», come indicato da Dombrovskis, che pure è un “falco” sui conti. Un compromesso inizialmente ipotizzato dalla Commissione prevedeva un calo dello 0,5% annuo del debito nei Paesi in deficit eccessivo (oltre al 3% del Pil), con una clausola di “non differimento” nell’aggiustamento nel quadriennio (i piani potranno arrivare fino a sette anni).

La linea italiana

L’Italia, che - con riferimento al 2022 - ha sulle spalle un debito pari al 145% del prodotto interno lordo, ha chiesto di scomputare gli investimenti per la transizione energetica dal rapporto deficit/Pil. Per l'Italia il nuovo Patto non va visto come capitolo a sé stante rispetto alla strategia per una Ue competitiva e verde. Tradotto: chiedere investimenti sul dossier esige, soprattutto per chi ha poco spazio fiscale, una flessibilità nel percorso del rientro del debito. Il governo Meloni cercherà di evitare impegni eccessivi, ma dovrà fare i conti con le posizioni di Francia e Germania.

Le indicazioni nel Def

«La proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita - ha ricordato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nell’introduzione al Def - è incentrata su una regola di spesa i cui obiettivi sono modulati in base alla sostenibilità del debito pubblico di ciascun Stato membro. Coerentemente con la risoluzione parlamentare dello scorso 9 marzo - si legge ancora nel documento -, nel dibattito in seno all’Ecofin e ai suoi sottocomitati, il Governo ha sostenuto le linee principali della proposta dalla Commissione pur evidenziandone alcuni punti critici (ad esempio la categorizzazione degli Stati membri in base alla severità delle “sfide” di finanza pubblica) e proponendo l’adozione di un trattamento preferenziale per gli investimenti pubblici per contrastare i cambiamenti climatici e promuovere la transizione digitale (i due pillar del PNRR), nonché la spesa per la difesa derivante da impegni assunti nelle sedi internazionali. Il Governo sostiene, inoltre, la necessità di una maggiore simmetria della MIP (la procedura sugli squilibri macroeconomici, ndr) e continuerà ad attenersi a tali posizioni nel negoziato che seguirà la presentazione delle proposte legislative della Commissione».

