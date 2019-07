Conti pubblici, gli esami non vanno in vacanza: il 9 agosto arriva il rating di Fitch Nella sua ultima pubblicazione sul merito di credito dell’Italia lo scorso 22 febbraio il temuto downgrade non c’è stato. Fitch ha confermato il rating dell'Italia a BBB con outlook negativo di Andrea Gagliardi e Andrea Marini

Gli esami per l’economia italiana non finiscono neanche in estate. Dopo lo stop alla procedura di infrazione nei confronti dell’Italia deciso dal collegio dei commissari europei, alla luce delle rassicurazioni sui conti fornite con l’assestamento di bilancio e il decreto che “congela” le minori spese da reddito di cittadinanza e quota 100, è in arrivo il 9 agosto il rating di Fitch. Nella stessa giornata è prevista anche una vendita in asta di Bot (un’altra ci sarà il 28 agosto).

31 luglio, il dato del Pil nel secondo trimestre

Un termometro per verificare la salute dei conti pubblici ci sarà già domani 31 luglio, quando l’Istat pubblicherà le stime del Pil nel secondo trimestre 2019. Per ora il governo prevede un Pil per tutti il 2019 a +0,2% (anche se le altre istituzioni sono quasi tutte concordi su un più prudente +0,1%). L’istat nel primo trimestre aveva comunicato un magro +0,1%, parlando, lo scorso 20 giugno, di un rischio «elevato» di avere nel secondo trimestre dell’anno un Pil in calo. Il dato servirà, tra l’altro, per verificare quanto sarà attendibile la stima del governo per un deficit-Pil 2019 al 2,1-2,2% : più basso sarà il Pil, più altro sarà il rapporto deficit-Pil.

Tesoro: asta Bot 6 mesi, tasso in netto calo a -0,21%

Lo scorso 29 luglio il Tesoro ha collocato tutti i 6,5 miliardi di euro di Bot a sei mesi offerti in asta con tassi in netto calo. Il rendimento è sceso a -0,21% da -0,063% del collocamento di fine giugno. La domanda ha raggiunto i 9,498 miliardi di euro con un rapporto di copertura in aumento a 1,46 da 1,41 precedente. Dopo lo stop alla procedura di infrazione a inizio luglio, anche lo spread si è placato, galleggiando ormai da un mese poco sotto i 200 punti base.

A febbraio confermato da Fitch il rating BBB

Nella sua ultima pubblicazione sul merito di credito dell’Italia lo scorso 22 febbraio il temuto downgrade non c’è stato. Fitch ha confermato il rating dell’Italia a BBB con outlook negativo, ma in una lunga nota ha sottolineato di fatto la necessità di un cambio di passo, se non di una svolta politica, per superare le criticità che continuano pesare c sulla situazione dei conti e dell’economia italiana.