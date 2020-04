Conti in rosso per Covid-19 e outlook deludente, Eni in calo a Piazza Affari

2' di lettura

Seduta in territorio negativo per Eni, arrivata a perdere anche più del 2% dopo i conti del primo trimestre. Il colosso petrolifero, sotto forte pressione a causa del crollo dei prezzi del greggio e della crisi economica provocata dalla pandemia di coronavirus, ha riportato una perdita netta di 2,93 miliardi (da un utile di 1,1 miliardi nel primo trimestre del 2019) determinata principalmente dall’allineamento del valore delle scorte ai prezzi correnti. Eni, che ha sospeso il piano di buyback e ha visto calare del 3,6% la produzione del trimestre, ha tagliato le stime su quella del 2020 e ha ridotto i capex per circa 2,3 miliardi nel 2020, pari al 30% del budget originario (prevede di tagliare anche quelli del 2021). Così il titolo perde al momento il 2,31% a 8,279 euro per azione, dopo avere toccato un minimo di giornata di 8,2 euro, e fa peggio del Ftse Mib (-1,1%).

«Il periodo che stiamo vivendo dallo scorso marzo è per l’economia mondiale il più complesso degli ultimi 70 anni e oltre. Per l’industria energetica, ed in particolare per l’Oil&Gas, la complessità è ancora maggiore dato il sovrapporsi degli effetti della pandemia al crollo del prezzo del petrolio», ha detto l'amministratore delegato Claudio Descalzi. Secondo gli analisti di Equita i risultati del trimestre sono migliori delle stime a livello operativo, ma l'outlook è stato più debole delle attese. «L'Ebit adjusted è risultato in deterioramento anno su anno principalmente per il calo dei prezzi degli idrocarburi. A livello di Ebit il segmento E&P è circa in linea con le attese, anche se con una produzione inferiore, mentre il mid-downstream ha battuto le stime. La generazione di cassa è in linea con le attese, ma il debito è peggiore», hanno scritto, ricordando che il Cda ha deliberato un'emissione obbligazionaria da 4 miliardi di euro a supporto della struttura finanziaria (la liquidità disponibile è di 16 miliardi). «Sebbene il flusso di cassa operativo adjusted del primo trimestre sia circa in linea con le attese, l'outlook sulla generazione di cassa è significativamente più debole, per cui riteniamo possa avere risvolti negativi per il titolo», hanno detto.

A evitare ribassi più marcati del titolo sono i pareri in certa misura positivi di alcuni analisti. «Il risultato netto è stato del 75% al di sotto del consensu compilato dall'azienda, ma questo riflette anche un'imposizione fiscale più alta del solito e alcuni oneri finanziari. La performance operativa è stata del 20% superiore al consensus e, cosa più importante, Eni ha ulteriormente aggiornato la propria risposta a un contesto di bassi prezzi del petrolio», ha scritto Barclays in una nota. Anche gli esperti di Goldman Sachs hanno parlato di «una serie di risultati resilienti con la conferma di una disciplina patrimoniale, con una buona performance, sopra le aspettative, nel settore gas & power nel corso del trimestre».

(Il Sole 24 Ore Radiocor )