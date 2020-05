Conti superiori alle attese per Ubi, Lucchini esce dal patto e apre a Intesa Utili su del 12% a 94 milioni su ricavi stabili nel trimestre, continua il calo degli Npl - L’imprenditore si sfila dal sindacato bresciano per contrasti con il vertice di Carlo Festa e Matteo Meneghello

I conti di Ubi resistono alla pandemia, chiudono i primi tre mesi con un utile superiore alle attese degli analisti, mentre continuano i movimenti degli attori in campo in vista della pubblicazione del prospetto dell’Ops di Intesa Sanpaolo: Giuseppe Lucchini si è sfilato dal patto bresciano di Ubi.

L’istituto intanto continua a mostrare conti in crescita e una buona solidità patrimoniale. Malgrado la pandemia in corso, i target dei primi tre mesi sono stati superati: il primo trimestre ha evidenziato un utile netto di 93,6 milioni, in crescita del 12,1% rispetto allo stesso periodo del 2019. I proventi operativi si sono attestati a 913,6 milioni (-0,8%), con margine di interesse a 405,2 milioni (-9,1%) e commissioni nette a 420,5 milioni (+4,9%). Sale del 43,2% a 53,6 milioni il risultato netto dell'attività di negoziazione. Gli oneri operativi sono diminuiti dell'1,6% a 593,6 milioni, per un rapporto cost/income sceso al 64,9%.

Gli altri due parametri da analizzare sono la solidità patrimoniale e la pulizia del bilancio dai crediti deteriorati. Sul primo versante l'indicatore Cet1 fully load è aumentato in tre mesi di 57 punti base, salendo al 12,86% e il total capital ratio di 122 punti base, al 17,05%. Sul secondo fronte i crediti deteriorati lordi sono scesi ulteriormente del 2,4%, grazie esclusivamente alla gestione interna, attestandosi al 7,5% dei crediti lordi. Il dato scende al 6,7% su base pro-forma se si tiene conto della cessione di un portafoglio di circa 800 milioni di sofferenze che dovrebbe essere finalizzato nei prossimi mesi. Inoltre è migliorata anche la qualità del credit performing.

Non cambiano invece i piani, al momento, e non viene annunciata la riduzione della cedola. Massiah, inoltre, non ha voluto definire “superati” gli obiettivi del piano presentato pochi mesi fa, come fatto ieri invece da Banco Bpm. «Prima torniamo alla normalità, minore sarà l’impatto sui target al 2022 - ha detto -. Oggi è troppo presto, il prossimo trimestre ci potrà dare maggiore visibilità. Non dimenticate che abbiamo un sacco un di tesori nascosti che ci possono permettere di raggiungere gli obiettivi che abbiamo in mente».

Insomma, la strategia annunciata appare ancora stand-alone . «Qualcuno dice - spiega Massiah - che è la dimensione a essere determinante ma l’insegnamento delle precedenti crisi è che ci sono state banche molto grandi che hanno fatto molto bene e altre di analoga dimensione che hanno fatto molto male, come pure banche medie e piccole che hanno fatto bene e altre che hanno fatto male. Ciò che conta non è la dimensione in assoluto, ma la capacità di saper gestire il credito nei momenti di grande difficoltà».