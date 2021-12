Continua a correre l’export dei distretti agroalimentari. Traino da vino e pasta

Unico comparto che non recupera i livelli pre-crisi, indica il rapporto, è quello dell'ittico: nonostante il progresso del 20,7% nel primo semestre del 2021, registra una contrazione del 9% rispetto ai livelli del primo semestre del 2019. Infine, per quanto riguarda i Paesi di destinazione dell'export dei distretti agroalimentari italiani, nel primo semestre 2021 si registrano risultati positivi verso tutti i principali partner commerciali: in primis Germania (+7,6%), Stati Uniti (+17,2%) e Francia (+11%). In calo i flussi verso il Regno Unito (-11,7%), che dal primo gennaio 2021 non è più parte del territorio doganale e fiscale dell'Unione Europea. Forte crescita tendenziale verso le economie emergenti (+30,6% nel secondo trimestre, +21,4% nel semestre).