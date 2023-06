Continua la corsa degli affitti in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Che siano buone o cattive notizie dipende dal punto di vista dell'osservatore. Di certo l'aumento dei canoni di affitto in Italia a cui si sta assistendo da mesi è un punto a favore dei rendimenti per i proprietari ma di sicuro non per gli inquilini.

Cosa sta succedendo sul mercato?

Il mercato

La risposta è semplice: gli affitti aumentano in modo inesorabile. «Il mercato delle locazioni, nella seconda parte del 2022, mette in luce un aumento dei canoni di locazione del 3,9% per i monolocali, del 4,2% per i bilocali e del 4,0% per i trilocali – spiegano da Tecnocasa, che ha appena rilasciato un report sul tema –. Continua quindi la ripresa dei valori iniziata nel secondo semestre del 2015, fermata dalla pandemia nel 2020, e ripresa a ritmo serrato a partire dal 2021».

L’aumento, secondo Tecnocasa, è particolarmente evidente per le grandi città, dove dal secondo semestre 2012 i canoni di affitto sono saliti in media del 13,3%, più contenuti invece nella media dei capoluoghi di provincia, con un incremento, rispetto alla stessa data, del 5,9 per cento.

«La domanda di immobili in affitto cresce in seguito al rientro in presenza dei lavoratori fuori sede e degli studenti e all’aumentata richiesta di chi non riesce ad acquistare a causa dei tassi di interesse più elevati – spiegano dall’Ufficio studi di Tecnocasa –. A questo si unisce un’offerta in diminuzione anche in seguito alla decisione di tanti proprietari di rivolgersi al mercato degli affitti brevi per avere un ritorno economico più importante oltre alla possibilità di rientrare in possesso dell'immobile per esigenze personali».

Città che vai, aumento che trovi

La geografia degli aumenti è a macchia di leopardo. Sul fronte dei monolocali, secondo Tecnocasa, gli incrementi maggiori si trovano a Bologna (+6,2% in un anno), a Bari (+6,3%), a Milano (+6,4%), mentre le città più stabili sono Genova (+1,2%) e Verona (+2,2 per cento). Se passiamo ai trilocali la situazione cambia un po’. Milano vede incrementi del 6,5%, Bari del 5,3%, Palermo del 5,2% e Torino del 4,8%, mentre Genova effettivamente resta stabile al +1,1 per cento.