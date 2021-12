Continua la corsa di Unicredit all'indomani del piano Orcel

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Unicredit continua a salire sul FTSE MIB di Milano, dopo il balzo della vigilia (+10,8%) e all'indomani della presentazione del nuovo piano industriale firmato dall'ad Andrea Orcel. Dopo i pareri positivi giunti giovedì da vari broker, Equita sottolinea che il business plan si caratterizza per target superiori alle attese e un significativo miglioramento nella remunerazione per gli azionisti. In particolare ricavi netti al 2024 superiori a 17 miliardi (16,2 miliardi attesi), costi in calo a 9,4 miliardi (10 miliardi attesi) e soprattutto una distribuzione di capitale cumulata, tra cedole e buyback, di 16 miliardi contro i 7,6 miliardi attesi. Secondo Equita è proprio «il miglioramento della politica di remunerazione l'elemento di maggiore attrattività del piano», anche perché i 16 miliardi non prevedono «alcuna distribuzione di capitale in eccesso».

Insomma, una «politica di remunerazione particolarmente ricca, basata interamente sulla generazione di capitale e assunzioni conservative sull'andamento dei tassi»: questi sono Equita sono i punti più apprezzati del piano anche alla luce del fatto che Unicredit «ha già un buon track record in termini di riduzione dei costi operativi», una leva per sostenere la crescita interamente nelle mani del management. Bene anche il «focus su business capital light e sulla crescita delle fees. Sebbene questa sia la parte più ambiziosa del piano, - si spiega - Unicredit gode di buoni margini di flessibilità (soprattutto lato costi) per raggiungere i target».

Per concludere, a seguito della revisione delle stime, del capitale distribuito e del rolling del modello al 2023, il target price di Unicredit sale del 18% a 16 euro e viene confermato il giudizio buy. Infine, con un comunicato diffuso nella serata di ieri Unicredit ha precisato di aver definito e approvato le modalità attuative per l’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo pari a 651.573.111 euro e per un numero di azioni ordinarie UniCredit non superiore a 110.000.000. Si tratta del secondo programma di buyback, per il quale è stato conferito incarico a J.P. Morgan in qualità di intermediario terzo abilitato.