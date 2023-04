Continua la crescita a doppia cifra dei ricavi di Eat Happy: nel 2022 raggiunti i 27,5 milioni (+14%)

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Registra un aumento del 14% il fatturato italiano di Eat Happy Group, realtà tedesca specializzata nella produzione di sushi, che nel 2022 raggiunge i 27,5 milioni di euro. È destinato a raddoppiare il numero dei corner Eat Happy, dedicati alla produzione di sushi e altre specialità della cucina asiatica presenti all’interno dell’area dei freschi di ipermercati e supermercati. Passeranno dagli attuali 53 ad almeno 100 corner entro il 2025 e sono previste un centinaio di assunzioni. Si punta a presidiare tutte le catene italiane della Gdo con sushi e altre specialità orientali a marchio Wakame vendute in banchi refrigerati. «Dopo anni di forte crescita il mercato del sushi vive oggi un momento di rallentamento, ma il Gruppo Eat Happy continua a confermare la sua capacità di crescere e apportate valore per tutti gli stakeholders. Da quando il nostro gruppo è arrivato in Italia, infatti, siamo cresciuti rapidamente arrivando ad essere il terzo polo produttivo di sushi nel Paese, occupando oggi più di 350 persone - racconta Andrea Calistri, CEO & Managing Director Italia, Francia e Olanda di Eat Happy Group -. L’ambizioso progetto di crescita che abbiamo in Italia mira a rendere il mercato il secondo più importante per il Gruppo dopo la Germania. Ma il progetto di sviluppo nel Paese riguarda anche un coinvolgimento sempre più ampio di fornitori locali per avere un sushi che parla sempre più italiano. Già oggi il riso che utilizziamo è coltivato in Piemonte ed è di qualità Selenio». Per la produzione delle linee Wakame ready to eat la società tedesca dispone nell’hinterland bolognese di uno stabilimento produttivo di 3mila metri quadri con una capacità produttiva di circa 35mila box. Per quanto riguarda la sostenibilità Eat Happy Group ha implementato nuove soluzioni per ridurre l’utilizzo di plastica. Per le Pokè e i Donburi si usano ciotole certificate Fsc realizzate in polpa di cellulosa compostabile. Il packaging del sushi Eat Happy Group è invece realizzato in R-Pet, un polimero 100% riciclato.