Continua l'impegno di Regione Lombardia in chiave europea

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Continua il lavoro in chiave europea dell’assessorato allo Sviluppo economico di Regione Lombardia. Nel quadro della nuova strategia che l’assessore Guido Guidesi sta portando avanti ormai da un anno, stringendo accordi, siglando alleanze e costruendo progetti comuni con aree geograficamente o economicamente simili in tutta Europa, che sono portatrici degli stessi interessi, giovedì 19 ottobre ha partecipato al Forum annuale Eusalp 2023. Si è rinnovato così l’impegno nell’ambito di Eusalp, Strategia Macroregionale siglata nel 2013 da 7 paesi e che coinvolge 48 tra Regioni, Lander, Cantoni e Province Autonome della catena alpina che ha come finalità la collaborazione nell'affrontare le principali e comuni sfide future. Non solo Unione europea, come fatto con l’alleanza per l’automotive, quindi, ma una visione che si allarga all’Europa come Continente, tenendo sempre come punto di riferimento obiettivi di crescita e di sviluppo comuni.

Guidesi: «Riaffermiamo la nostra disponibilità»

«Al Forum di Bad Ragaz, in Svizzera, si è parlato di digitalizzazione, transizione energetica, gestione delle acque e di economia circolare. Come Regione Lombardia abbiamo voluto riaffermare la nostra disponibilità e il nostro protagonismo, che ci consentiranno di trasformare la collaborazione istituzionale in sistema strategico al fine di consegnare un futuro di opportunità e sviluppo alle nuove generazioni nei nostri territori», ha affermato l’assessore Guidesi, parlando dell’iniziativa che è stata l'occasione per fare il punto sulla presidenza svizzera nel 2023 insieme ai rappresentanti politici dei quattro cantoni ospiti e per discutere le nuove priorità trasversali sviluppate congiuntamente dai gruppi d'azione Eusalp.

Digitale e transizioni al centro del dibattito

Come specificato dagli organizzatori, le priorità trasversali si concentrano sulla digitalizzazione, la transizione energetica, la gestione delle acque e l'economia circolare. Gli eventi meteorologici estremi, la crisi energetica e la competizione globale che la regione alpina deve affrontare ci ricordano quotidianamente quanto siano cruciali questi temi. Queste priorità consentono ai gruppi d'azione di intensificare la loro cooperazione e di essere più creativi e innovativi adottando un approccio interdisciplinare.