Continua l’escalation fra Israele e Gaza. Netanyahu: potenzieremo gli attacchi

Chiamata «Guardiano dei muri», l'operazione militare in corso durerà diversi giorni con le forze aeree, terrestri e navali israeliane che bombarderanno obiettivi di Hamas e la Jihad islamica. «Ogni bomba ha il suo indirizzo. Continueremo nelle prossime ore e i prossimi giorni. E' difficile dire quanto tempo ci vorrà», ha rimarcato Netanyahu, citato da Times of Israel.

Hamas: nostri missili possono aggirare Iron Dome

Nella Striscia è tornata l'atmosfera cupa delle guerre del 2012 e del 2014, mentre Hamas e la Jihad hanno esaltato la loro Operazione Spada di Gerusalemme - con un chiaro riferimento agli scontri sulla Spianata delle Moschee - che ha visto la cittadina costiera di Ashdod colpita da una gragnuola di 40 razzi Grad. Su Ashkelon poi Hamas ha rivendicato il tiro dei muovi missili Sijeel, in grado a suo dire di evitare l'intercettamento dell'Iron Dome: «E' una risposta - ha spiegato Hammed a-Rakeb, un dirigente di Hamas - ad attacchi lanciati in precedenza da Israele contro appartamenti dove si trovavano comandanti militari». Non a caso, visto che come ammesso dallo stesso Netanyahu e da Kochavi Israele vuole colpire innanzi tutto l'elite di comando dei bracci militari delle fazioni palestinesi.

La miccia degli scontri

L’attacco di Gaza è iniziato, il 10 maggio, dopo che le proteste per lo sfratto di alcune famiglie di residenti arabi a Gerusalemme Est è culminato in violenze delle forze di polizia israeliane costate centinaia di feriti fra i palestinesi. Ad oggi Israele e Hamas hanno combattuto tre guerre, da quando il gruppo di militanti ha preso il controllo di Gaza nel 2007. L’intensità del conflitto ha raggiunto picchi che non si toccavano dai tempi degli scontri del 2014.

Casa Bianca rilancia soluzione due Stati Israele-Palestina

Gli Usa continuano a sostenere la soluzione dei due Stati nel conflitto israelo-palestinese: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, ribadendo che l'amministrazione condanna l'escalation delle violenze in Israele.

Gerusalemme: Khamenei, Israele capisce solo con la forza

«I sionisti capiscono solo il linguaggio della forza» e «i palestinesi devono costringere il regime sionista a fermare le sue atrocità, aumentando il proprio potere e rafforzando la resistenza». Lo ha detto la Guida suprema iraniana Ali Khamenei in un discorso in video collegamento con alcuni studenti universitari, citato da media locali.