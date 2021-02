Continua la leggenda dell'orologio sportivo più famoso al mondo: un nuovo capitolo della saga La prima a indossarlo fu Mercedes Gleitze, la nuotatrice che attraversò il canale della Manica nel 1927. Da allora il Submariner ha battuto tanti record di Paco Guarnaccia

La nuotatrice britannica Mercedes Gleitze.

L'Oyster Perpetual Submariner di Rolex è tornato ed era un ritorno attesissimo dagli appassionati anche perché quando si parla di Submariner, si parla dell'orologio sportivo più famoso di sempre.

Per capire come la casa della corona è arrivata a realizzarlo (per poi coltivarne il mito negli anni), bisogna andare all'inizio del 900, quando al fondatore di Rolex, Hans Wildorf, apparve subito chiaro quale avrebbe dovuto essere il passo decisivo per portare l'orologeria nella modernità: creare modelli impermeabili. Ecco che gli anni 20 del secolo scorso furono un susseguirsi di conquiste. Su tutte l'introduzione della cassa Oyster del 1926 capace, come l'ostrica di cui prende il nome, di chiudersi ermeticamente, grazie a un sistema brevettato fondato su una trinità di componenti (lunetta, corona e fondello) ben avvitati alla carrure. Wildorf si distinse non solo per la sua visione in termini di prodotto, ma anche come genio del marketing. E infatti, quale modo migliore per promuovere la sua rivoluzionaria creazione se non quello di legarla a uno degli eventi più sensazionali dell'epoca?

L'occasione che si presentò fu l'annunciato tentativo di attraversamento a nuoto del canale della Manica da parte di Mercedes Gleitze, una 27enne nata a Brighton che aspirava a diventare la prima inglese a compiere quell'impresa. A lei venne dato in dotazione un Oyster. Il 7 ottobre del 1927 la Gleitze riuscì nel suo intento (qualche anno più tardi fu anche la prima al mondo ad attraversare e a nuoto lo Stretto di Gibilterra). Un successo anche di Rolex, il cui orologio non smise mai di funzionare durante le bracciate poderose della nuotatrice e che, con la conquista dell'impermeabilità testata sul campo e sotto gli occhi del mondo, portò l'orologeria nella modernità.

Nel 1953 l'azienda mise un altro tassello fondamentale nella creazione del mito, presentando Submariner, un orologio che non prometteva solo una “normale” impermeabilità, ma addirittura alzava l'asticella talmente in alto da assicurare una resistenza fino alla profondità di 100 metri. E non solo. Perché a questa nuova prestazione aggiunse una serie di caratteristiche tecniche ed estetiche, come la lunetta girevole graduata per permettere di calcolare i tempi d'immersione e un quadrante dalla leggibilità immediata, che fecero di Submariner uno strumento professionale subacqueo a 360° e la pietra di paragone per questa categoria di orologi. Con l'evoluzione della tecnologia, negli anni sono state introdotte molte migliorie e modifiche che hanno permesso a Subamariner di aumentare le sue performance: nel 1969 venne introdotta la versione con datario a finestrella e nel 1979 la sua impermeabilità raggiunse i 300 metri.

Fino ad arrivare ai quattro modelli lanciati quest'anno, che mantengono le caratteristiche distintive della collezione, ma con novità tecniche ed estetiche: alcune condivise in tutte le versioni. La dimensioni della cassa Oyster, ad esempio, è passata dai 40 mm ai 41 mm di diametro.