Continua il ponte aereo per riportare in Occidente i turisti bloccati a Tel Aviv

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’aeroporto Ben Gurion come unico hub per il rimpatrio degli occidentali mentre i vettori cancellano i voli di linea. Martedì sera è arrivato a Verona il volo Neos con 183 passeggeri a bordo e un altro volo sulla stessa rotta è previsto per mercoledì. Nella giornata i Boeing Kc 767 del 14° Stormo hanno fatto la spola tra l’Italia e Israele con quattro voli trasportando 400 persone. A bordo anche 43 pellegrini di Cassinetta, Albairate, Morimondo e Abbiategrasso, comuni dell’hinterland di Milano, che erano a Gerusalemme e sono rientrati a Pratica di Mare.

«Stanno tutti bene e di non trovarsi in situazioni critiche» dice Flavio Crivellin, sindaco di Albairate. Martedì mattina un altro gruppo di pellegrini piemontesi che sono stati sorpresi dalla guerra durante la visita in Galilea ha raggiunto l’aeroporto di Tel Aviv ed è rientrato con un volo Neos. In serata sono decollati voli Neos che hanno riportato a Lisbona dei cittadini portoghesi, un volo El Al per Roma e un Boeing KC-767 dell’Aeronautica diretto a Pratica di Mare. Tra gli atterraggi al Ben Gurion i voli dei vettori israeliani che riportano in patria i riservisti e un Airbus dell’aviazione spagnola atterrato intorno alle 20,30.

Loading...

Il rischio è che gli eventi bellici, in tarda serata una salva di razzi è stata lanciata da Gaza verso il centro di Israele che comprende l’area dello scalo intercontinentale, si arrivi al blocco dello scalo. Per il momento è in aumento il numero dei vettori commerciali che hanno annunciano lo stop ai voli con Israele. Oltre ai voli militari per il rientro dei turisti lo scalo è attualmente servito dalle compagnie israeliane. L’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv gestisce solitamente circa 300 voli in partenza al giorno, ma secondo FlightRadar24 più di un terzo delle partenze programmate vengono cancellate. Le sue destinazioni più popolari sono Istanbul, Larnaca di Cipro e Antalya in Turchia, con Dubai e capitali europee come Roma e Parigi tra le prime 10.