Continua il recupero sui mercati dei distretti industriali del Sud

Il sistema moda

Segnali incoraggianti di recupero emergono per il Sistema moda che mostra un rimbalzo, ma solo rispetto al 2020 (+20,2%): è tuttora marcato il ritardo rispetto al 2019 (-25,4%). Il Sistema moda sconta ancora le chiusure delle attività ritenute non essenziali nella prima parte dell’anno, le limitazioni alla vita sociale e la diffusione dello smart working che hanno frenato i consumi di questi beni. Al contempo, la filiera del lusso ha un peso rilevante per i distretti: coinvolge il 42% dei loro addetti (36% per la Concia di Solofra, 38% per l’Abbigliamento del nord barese, 45% per le calzature del nord barese, 65% per l’abbigliamento del sud abruzzese) e attiva il 51% del loro fatturato, più di quanto si osserva altrove. Rispetto al periodo pre pandemia la difficoltà è ancora evidente: l’abbigliamento del napoletano (-26,3% rispetto al 2019) soffre in particolare per le minori vendite negli Stati Uniti, Giappone, Spagna e Belgio mentre arrivano segnali positivi da alcuni paesi emergenti quali Emirati Arabi Uniti, Polonia e Russia. Le calzature napoletane (-28,2% rispetto al 2019) registrano i ritardi più consistenti nelle esportazioni verso Regno Unito, Svizzera e Germania; vanno bene invece Francia e Algeria.

Anche la Calzetteria-abbigliamento del Salento (-57,0% rispetto al 2019) risente, in particolare, del calo dell’export in Svizzera, ma guadagna terreno nel Regno Unito. Le Calzature di Casarano (-4,6% rispetto al 2019) mostrano il calo più contenuto tra i distretti del Sistema moda, dove le migliori performance registrate in Francia, primo mercato di sbocco, non sono comunque riuscite a compensare la forte contrazione delle esportazioni in Svizzera.

«I distretti tradizionali del Mezzogiorno, a confronto con la media dei distretti italiani e del manifatturiero delle regioni, hanno mostrato una crescita più marcata nel lungo periodo e una miglior tenuta nel 2020 – dice Gregorio De Felice, chief economist della Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo –. Buona dinamica anche dei poli tecnologici che fino al 2019 hanno mostrato una crescita simile a quella dei poli italiani. Senza distretti e poli, il manifatturiero del Mezzogiorno nel lungo periodo sarebbe stato pressoché stabile».