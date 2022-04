Continua la strage sul lavoro: altre tre vittime a Trento, Sassari e Cesena

Dura la presa di posizione di Cgil, Cisl e Uil del cesenatese affidata a una nota: «Ancora una volta come sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil del territorio cesenate - osservano in una nota congiunta - siamo costretti a vivere un’altra tragedia. Ancora una volta si è verificato l’evento che nessuno di noi vorrebbe accadesse: morire svolgendo uno dei diritti fondamentali della nostra carta costituzionale, che è il lavoro».

Un dato preoccupante

A manifestare preoccupazione è la presidente della Commissione Lavoro alla Camera dei deputati Romina Mura: «Il fenomeno delle morti bianche non accenna a rallentare - denuncia - e anzi i numeri di quest’anno già ci prospettano un aggravamento. Credo che i lavoratori, soprattutto quelli più giovani e forse più inesperti o meno tutelati, stiano pagando un prezzo assurdo in termini di vite ma anche di infortuni. Questa non è la ripresa che si può , questo non è un “danno collaterale” accettabile».